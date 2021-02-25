【「和你Shop」集結案】

【本報訊】前年12月網民連日號召到商場「和你Shop」，最終多人被捕。同月28日在九龍灣德福廣場被捕的10名青年，被控非法集結等罪，案件昨續審。庭上播片，商場保安同意遊行人士當日只圍着商場行和「叫口號」，其後當警員進入商場，現場便出現衝突，店舖相繼落閘。

示威者僅「行」和「叫口號」

10名被告被控於前年12月28日在德福廣場一期與其他不知名人士參與非法集結。其中七名被告未成年。

辯方在庭上播片，向控方證人德福廣場保安經理朱家培指出，當日商場內遊行人士只是「行」和「叫口號」，並無實質行動，至警員進入商場介入後，才發生衝突和追逐，店舖亦相繼落閘，朱均表示同意。

代表控方的高級檢控官張卓勤覆問時欲借片中背景的廣播聲，要求朱澄清商場內有否廣播通知店舖關門或叫人離開。辯方質疑，無論控方主問或辯方盤問時，從未提及有關廣播事宜，反對控方向無延伸性的問題提出覆問。

但控方不理反對，多次嘗試就廣播再向朱提問。辯方大律師郭憬憲不滿謂：「反對，點解到而家Mr. Cheung都唔聽話？」庭內傳出笑聲，裁判官屈麗雯警告：「有咩好笑？法庭係莊嚴嘅地方。」屈官最終指示控方不要再問及廣播問題。

此外，辯方嘗試釐清證人早前關於店舖閂門的說法時，張主控稱「好詫異」辯方執着供詞。辯方謂：「請你收回批評。」張主控拒絕：「我係唔會收回批評。」屈官則示意控方「有問題就直接問」。聆訊今續。

案件編號：KTCC835/20