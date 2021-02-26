武漢肺炎疫苗今日開打，立法會財委會今日通過撥款10億元成立疫苗保障基金，若有人接種疫苗後死亡或受傷，根據接種者年齡，分別最多可獲賠250萬元或300萬元，食物及衞生局形容「金額唔係太過寒酸」。接種者須經註冊醫生證明出現異常事件，以及獲專家委員會評估，認為異常事件與疫苗有關，或不能排除與疫苗無關，都可獲賠償；若排除與疫苗無關則不能獲賠償。

立法會財委會以20票贊成、1票反對、0票棄權，通過10億元疫苗保障基金撥款。基金賠償以40歲劃線，若與嚴重異常事件相關的受傷，40歲以下最高獲賠償300萬元，40歲以下最高獲賠償250萬元。食衞局副秘書長阮慧賢表示，正準備一個類似管理人的模式，有一個方程式計算傷殘程度，以作出不同程度的賠償，若接種者不滿意賠償，或需再索取醫學意見及再放由專家委員會判斷。

基金要求於接種第二劑疫苗後兩年後提出索償，議員鄭松泰關注索償時限太短，以及賠償額是否涵蓋接種者的醫療費。阮慧賢解釋，美國及加拿大索償時限分別為1年及3年，澳門須3個月內索償；英國一次過賠償12萬鎊，加拿大一次過賠償12萬加幣，澳門賠償100萬元。接種者有需要時可向公營醫療求診，「金額唔係太過寒酸」。食衞局局長陳肇始表示，會適時檢討索償年期，保障基金是無備無患，若有需要會再向財委會申請撥款。

政府於疫苗保障基金中制訂兩個表列清單，分別是異常事件及關注事件清單，當中包括若接種疫苗後感染武肺需住院或死亡，可向基金申請索償。議員田北辰指，曾向專家查詢若接種減活疫苗，因疫苗中仍有活病毒，接種者可有機會感染，質疑若本港沒使用減活疫苗，將此納入為可索償事項中，會引起混亂。

稱若感染者不止一人 會化驗相關疫苗

現時只有科興疫苗屬滅活疫苗，衞生署總藥刻師陳詩濤表示，兩份清單是參考世衞及歐盟制訂，如生產滅活疫苗做得不好，或仍有武肺病毒在內，可能會引致感染；若監察發現感染者不止一人，可能是用一批次疫苗有問題，會化驗相關疫苗，以確定是否疫苗引致接種者受感染。

議員何君堯表示，根據網上資料，科興、阿斯利康及德國BioNtech每劑分別為706元、62元及308元，各750萬劑共需約81億元，質疑政府「買貴針」。但阮慧賢表示，基於與藥廠協議，政府一向沒公開疫苗價格。根據政府之前公佈的資料，政府預留84.41億元，當中有55億港元是用於採購疫苗，其餘29億港元用於成立疫苗接種中心、提供予私家醫生協助接種武肺疫苗的資助額等。

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