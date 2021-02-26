由海歸新香港人成立的香港紫荊黨去年橫空出世，豪言招收25萬名黨員，更劍指立法會和特首選舉，不排除派人出戰。紫荊黨創黨主席、全國政協委員李山今早出席外國記者會早餐會時直認自己是政治外行人（layman），對香港政治認識很淺（very naive in Hong Kong politics），目前仍在學習當中，又否認自己是中共黨員，明言他本人不考慮參與立法會或特首。

李山在開場發言即提到，香港面對的社會問題，包括樓價高企難以負擔、機會少，以及貧富差距等，認為要有一個領袖可以重建盼望，並指在黑暗中可有機會創造更光明的未來。

他表示，紫荊黨的核心主張是為維持「一國兩制」，堅守民主、人權、法治的核心價值，同時主張管治上的改革，創造更好的經濟環境，和制定更好的社會政策，形容紫荊黨是政治上的新力量（new force）。

紫荊黨的出現被指對傳統建制構成威脅，提到該黨的定位，李山指，紫荊黨期望服務全港市民，不論他們的政見或他們來自的地方，「不論黃藍（no matter yellow or blue）」只要有心建構更好香港，希望延續一國兩制，並支持《基本法》和中國《憲法》，都歡迎他參與紫荊黨。

否認是共產黨員 暫無計劃參選立法會或特首

李山也被問到是否共產黨員，他斬釘截鐵否認。他表示，自己透過組黨提出香港的社會問題和解決方案，但不代表他本人是香港問題的解決方法，形容自己為人被動，暫時沒有計劃參與立法會或特首選舉，但會在特首選舉支持相同理念的的候選人。而現任特首林鄭月娥的表現，李認為她可以做得更好，但表現不好並非她本人個人的問題，故該黨提出制度上的改革。

民主黨前主席、立法會前議員劉慧卿透過問答環節「挑機」，問及李山對於民主派議員被DQ的看法，以及北京日後會否將民主派排除在議會外。李稱「對事件沒有具體認知（I don’t have any specific knowledge）」，但相信北京歡迎所有人材，不會作出篩選。至於政圈盛傳的改革選舉制度，包括大灣區投票、改革特首選委組成等，李山稱不清楚細節，但若然有改革都必定希望制度變好。李亦指，該黨計劃發展智庫，未來會籌募經費。

另外，建制傳媒《商報》今日也刊出李山的訪問。李回應港澳辦主任夏寶龍的「愛國者治港」原則稱，他支持「愛國者治港」原則，認為組建一批既愛國愛港又有治港能力的特區政府管治團隊，才能有效解決香港社會深層次矛盾，確保香港三大國際中心地位不變，並確保香港「中國與世界的橋樑」這一不可替代的國際角色不變。

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