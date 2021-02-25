疫情重創零售業，不少市民轉營網購生意謀一線生機，可是過去一年半，10多間專賣潮物的網上小店不幸遇上「P圖入數紙」騙徒，損失近10萬元。中招店主指，騙徒利用以櫃員機「過數」收款人不獲通知的漏洞，多次P圖犯案，有店主只象徵式收到一元入賬，卻遭騙徒騙去價值1,290元貨物，後悔莫及。一眾店主自組聯盟報警及網上緝兇，竟揭發犯案是一名17歲少女，少女更用孖生妹妹身份掩飾，記者日前找到女騙徒，她聲稱會去警署自首備案。

記者：黃麗英 盧藹雯 江子堯

記者聯絡到多名中招網店店主，他們自行收集女騙徒傳來的「P圖入數紙」作為被騙證據，自組苦主大聯盟，並發現騙徒先後利用四個手機號碼犯案，發出入數紙。他們指，涉案女騙徒行事小心，極少現真身去取貨物，多數是進行交易後安排速遞送貨，其中潮流服飾店店主Anson是唯一曾見過女騙徒的，他稱前年12月有一名少女到其店舖購買多件運動上衣，共值2,100元。

當日少女親自上門取貨，但稱忘記帶入數紙，於是出示入數紙照片，Anson不虞有詐交出貨物，其後檢查賬戶才發覺當日只收到100元，但相片中入數紙相片確是顯示入賬2,100元，估計騙徒把100元改成2,100元。他事後憶述，「對佢印象就係一個有禮貌嘅女仔，係睇唔出嘅」。

性玩具 美妝品 照呃

潮流服飾店店主Ken及Nancy，本月初寄出兩個手袋給客人前檢查賬目，發現兩筆合共3,498元的款項沒有入數。翻查紀錄，見買家有提供入數紙的照片，他們詢問買家原由即遭對方封鎖，始懷疑事件有詐。原來騙徒透過自動櫃員機入數，到最後步驟按下「取消」。得到一張顯示為「取消」的通知書後拍照，再P圖將「取消」改為「接納」，假裝是交易成功的入數紙傳送給她。

Nancy在網店專頁分享事件警世，多達10多家小店留言曾被同樣手法欺騙，當中大部份是黃店，涉款近10萬元。只要是有價值的貨品，都難逃魔掌，「香水又有、美白（產品）又有、性玩具又有，乜都呃」。騙徒騙取貨物後，即透過網上二手交易平台carousell出售套現。

眾苦主互通訊息，揭出最少四個曾以P圖入數紙購物的電話號碼。雖然騙徒每次以不同電話號碼、名字及戶口號碼行事。但苦主綜合資料後，發現曾經有不同姓名及銀行戶口號碼的人，以同一個電話號碼下單。又或者不同電話號碼，提供的入數紙戶口號碼竟是同一組數字。懷疑多宗騙案由同一夥人所為。

Nancy根據上述可疑電話號碼翻查紀錄，驚覺去年3月起最少被「光顧」五次，損失近15,000元波鞋、手袋及衣服等貨品。其中一次因為斷貨，將799元經轉數快退至騙徒一個戶口。於是經轉數快電話號碼聯絡對方要求還錢，對方自稱是騙徒家姐，否認行騙，「家姐」只願退回799元，拒絕償還其餘款項。

到手後Carousell轉售

另一中招飾品店東主Max透露，去年11月起，一個月內收到六次假入數紙，合共損失近萬元。雖然六張假入數紙由三個不同電話號碼發送給她，但她在Carousell上找回多件被騙去的貨品，均由同一個賬戶出售，相信所有假入數紙是同一夥人所為。Max指，入數紙的像真度極高，她曾到銀行查詢事件，職員看完多張P圖入數紙亦看不出破綻，「職員話睇落張入數紙都係正常，當刻都答唔到到底係銀行有問題，定係個客冇入。」

一眾苦主在網上追尋女騙徒，其間有人找到一名少女，該少女否認行騙，反篤灰指其孖生姐姐才涉案，店主其後發現女騙徒是一名叫Jenny的17歲少女，於是公開其照片提醒同行小心。

據知，暫時有兩名苦主報警。警方指本月9日接獲一名網店女負責人報案，指去年11至12月期間，有兩名顧客在網店選購多項產品後，發送懷疑虛假的櫃員機轉賬證明。初步調查後將事件列作「以欺騙手段取得財產」，由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

律師陳惠源指，以「P圖入數紙」或假支票騙取網店貨物和金錢，或觸犯《盜竊罪條例》第17條以欺騙手段取得財產，最高可監禁10年。他指香港沒有未滿18歲而不能提告的說法。另外，苦主可透過民事索償向騙徒追討被騙貨物或金錢。