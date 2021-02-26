新一份《財政預算案》前日（24日）公佈，港台2021/22年度預算僅得9.95億元，較本年度修訂預算減少4.57%。其中公共事務及綜合電視節目為「縮水」重災區，下年度預算開支僅5.25億元，較本年度修訂預算大減達9.18%。創科局和商經局今午聯合記者會簡介《預算案》措施，商經局局長邱騰華指，港台電視節目開支減少「係應該減嘅」，因去年已全面推出數碼電視，原本用在模擬電視運作的開支因而減省，強調是符合「應使得使」的原則。

就早前檢討小組的報告，邱表示有關內容未有反映在21/22年度的原有開支預算中，報告提出的建議，相信會在新一年逐步落實，預料會在之後的管制人員報告反映。

邱騰華：有領事聯絡查詢旅遊氣泡

另外，武漢肺炎重創旅遊業，邱騰華在記者會上透露，有就此與新加坡保持聯絡，近日有和當地運輸部長商討何時可重啟，但農曆新年後本港疫情反覆，「未必完全有信心可立即重開」，當時與新加坡制訂的熔斷機制訂明，7天內源頭不明的個案如高過5宗就要暫停計劃。

他續指，不少地方對本港「旅遊氣泡」感興趣，近來有駐港領事就此事聯絡，惟未有透露是何國家。他說，要視乎雙方疫情及衞生當局的意見等，重啟後，即使打了疫苗仍必須要做檢測，「好多人關心香港同內地通關，唔希望成為國家喺外防輸入嘅缺口」。有記者問到，邱是否未打疫苗，他說，上次因事在身，故沒有和其他高官一同打針，正安排自己與同事接種。

撥7億予旅發局宣傳業界無份 邱：有需要繼續推動旅業

會上邱另被追問為何仍撥逾7億予旅發局搞宣傳，業界卻無份受助，他表示，旅發局的撥款與去年相若，亦有回撥機制。他指，期望今年可逐步恢復往來和旅遊業，故今年有需要繼續推動旅業，「甚至可能要大型一啲」，亦要鞏固本地旅遊及品牌，旅遊業界可得益。去年亦撥逾26億支援業界。

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