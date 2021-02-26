京港政府不斷吹噓「港版國安法」令社會穩定，然後又磨拳擦掌準備整頓香港選舉制度。有民調顯示，無論民主派支持者與否，都有較多人認為《國安法》影響香港新聞自由，甚至覺得，即使今年9月復辦立法會換屆選舉，該選舉亦不會是公平的選舉。

四成三非民主派支持者認新聞自由倒退

香港民意研究計劃於本月18日至22日間，以電郵訪問了逾6,000名港人。結果顯示，整體上有多達逾六成人認為，《國安法》生效後本港新聞自由變差，覺得變好的僅略多於一成。

按受訪者政治理念劃分，表示為民主派支持者的受訪者中，有逾九成人覺得變差；但同時表示為非民主派支持者的受訪者中，也有四成三人覺得變差，大幅多於覺得變好的一成六人。

特首林鄭月娥早前表明檢視查冊度，並將「起底」刑事化。今次民調顯示，民主派支持者與否的受訪者，分別有八成五和四成人支持，新聞機構和研究機構應獲豁免受限制，多於反對的一成和三成八人。

另外，今次民調亦問及若今年9月舉行立法會換屆選舉，這次選舉有多公平問題。同樣無論民主派支持者與否，都有較大比數受訪者覺得有關選舉不公平，民主派支持者有多達8成7人，非民主派支持者也有3成9人。

鍾劍華斥政府勒令公職人員宣誓：好無出色

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指出，以往民主派支持者與非民主派支持者對不同問題都有較分明的意見，出現今次3項問題有較相近看法實屬少見。他認為，日前港澳辦主任夏寶龍就參選人資格等設下框條，變相在選舉前已將某些人「踢出局」，加上港府修例，顯然造成選舉不公，直斥當局的做法是「好無出色嘅政府所為」。

從制度角度而言，一旦民主派因此未能進入議會，勢令各級議會、甚至法定和公營機構的決定和決策受人質疑。

若9月舉行立法會選舉，你估計這個選舉有多公平或不公平？

民主派支持者●公平：7%、不公平87%、不知道/很難說3%

非民主派支持者●公平：36%、不公平39%、不知道/很難說11%

整體●公平25%、不公平57%、不知道/很難說8%

《國安法》生效後，香港新聞自由變好、變差？

民主派支持者●變好5%、變差92%、沒有改變3%、不知道/很難說<1%

非民主派支持者●變好16%、變差43%、沒有改變33%、不知道/很難說8%

整體●變好12%、變差61%、沒有改變22%、不知道/很難說5%

支持或反對新聞和研究機構獲豁免於限制查冊？

民主派支持者●支持85%、反對10%、一半半2%、不知道/很難說3%

非民主派支持者●支持40%、反對38%、一半半20%、不知道/很難說2%

整體●支持57%、反對27%、一半半14%、不知道/很難說2%

資料來源：香港民意研究計劃

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