香港明面上不必為中國的軍費買單，但首度要公開為中共的維穩費買單。新一份財政預算案列出80億元國安費，既不提供詳情，又隨時可以增加，無論按人口或領土的平均計，都已超過內地維穩費最高的廣東省。而且，中國軍費、維穩費都有隱形部份、都有「三公」開支，香港進入為黨買單新時代，豈能免俗？豈少得了湯顯明式的茅台待客？所謂財政獨立，既有「獨立」二字，如今在香港豈有立足之地，豈是陳茂波能駕馭的？

國安費毋須申請又不封頂

《基本法》第106條規定：「香港特別行政區保持財政獨立。」但港版國安法第19條就規定，財政司長撥出專門款項「支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制」。這是港版國安法凌駕《基本法》的其中一例。如果陳茂波不是擔心公開的收支賬無法平衡，不得不在新一份財政預算案披露，港人哪知道去年12月他已批出80億元維護國家安全的開支。

預算案聲稱，這80億元是「用以支付關於維護國家安全未來數年的開支」，但連陳茂波也說不清「未來數年」到底是幾多年，只說來年毋須再撥款。傳媒與公眾是善良的，還在詮釋「來年」是幾多年，就算以三年計，每年20多億元，比廉政公署一年開支預算12億也多一倍。其實，在漢字中，「來年」只有一種解釋，就是「下一年」。只不過，國安費既毋須向立法會申請，又不封頂，只要中聯辦主任擔任顧問的國安委員會開口，幾時要、要幾多，豈是陳茂波能置喙、能拒絕的？

同中國內地各省市動輒數百上千億元的維穩費相比，香港的80億元好像不多。但香港如此彈丸之地、745萬人口，平均每人要承擔1,100元、每平方公里平均費用720萬元，還是比廣東省高。廣東省常駐人口1.15億、陸地面積17.97萬平方公里，維穩費預算達1,214億元，在31個省分中居首，平均每人承擔1,055元、每平方公里費用約67萬元。

陳茂波昨日在電台節目中，抓住市民發問時的語病，強調這80億元不是軍費，希望市民不要誤會。按照《基本法》規定，解放軍駐港費用毋須香港承擔，按照港版國安法規定，中央政府駐港國安公署經費由中央財政保障，雖然它們駐港目的都是維護黨國安全，但一個封閉的軍營與一個深度介入香港社會的機構，其運作是否涉及香港公帑豈能一概而論？

睇黨煮餸幾時要加都得

中國軍費、維穩費常受詬病透明度不高、隱形費用比例高。國安公署的人頭費毋須香港承擔，但公署人員在香港與警方協同執行任務時，其費用是不是由香港承擔？香港學校的國安教育費用，負責檢控和審訊國安案的律政司官員和法官的編制和開支，警方大規模出動的開支，都不在80億元預算內吧？與中國軍費中近年裝備費用比例升至41%相似，港警的裝備預算今年也大增，是治安需要，還是國安需要？

可見，80億元只是港人為黨買單而付出的第一滴血。在隱形國安費之外，同樣應受關注的是，絕對的權力導致絕對的腐敗，國安費開支不公開、不受監管，難以想像其中會產生幾多腐敗問題，難以想像不衍生中共官場盛行的「三公」（公款吃喝、公車私用和公費出國）問題。前車可鑑的是，廉署專員湯顯明在任上以公帑款待中聯辦官員逾20次，甚至一次開五瓶茅台酒。隨着中國國安人員公開進駐香港並介入香港政治經濟，儼如欽差、巡撫，香港相關官員的款待豈能不給足面子，豈會在乎港人的血汗錢？

面對紓困派糖打折扣被質疑，陳茂波不斷強調要「睇餸食飯」，但在國安費方面，他顯然是「睇黨煮餸」，黨叫點煮就點煮、黨要加餸就幾時都得。

李平

周一至周六刊出