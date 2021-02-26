前年10.1「沒有國慶、只有國殤」遊行前夕，警方在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等物品，拘捕四男兩女，全控以串謀縱火罪。惟控方在開審當天突改控串謀暴動罪。法官沈小民於上周五指基於控方案情存在太多可能性，舉證未能達致毫無合理疑點，裁定六名被告全數脫罪，並明言要避免出現「後見之明的偏頗」。裁決不夠一星期，律政司便就其中五人無罪的結果提出上訴。

法官沈小民上周五裁定6名被告串謀暴動罪名不成立。律政司回覆本報查詢指，根據《區域法院條例》第84條，就其中5名被告的罪裁決以案件呈述方式提出上訴。

律政司就五個被告提出上訴，包括全職電競選手張浩輝、學生胡凱富、學生陳子斌、女文員蘇美莉、李姓女學生（年齡介乎18至25歲）。他們被控一項串謀參與暴動罪，另有一項串謀參與非法集結的交替控罪。案發於前年9月28日至10月1日。

唯一沒有被上訴的被告沈卓勤，被指控是租用涉案單位的租客，惟業主作供時稱租客譯音為「卓簡深」，與被告的姓名完全不同。

【案件編號：DCCC908、918/19】

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