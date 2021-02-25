【2021-22財政預算案】

【本報訊】財政預算案刻薄基層，卻豪花80億元作維護國安開支。有市民昨在電台節目批評80億元是「軍費」，不如先救港人，又質疑是否「畀晒國內」，港府隨即出聲明指撥款與駐港國安公署無關，又表明不會公開詳情。民陣及人權組織認為，警隊撥人手到國安處後，有關人手支出應由80億國安開支支付，但預算案卻未見警隊編制及開支縮減，令人懷疑警隊藉機擴充人數。

預算案中的80億元巨額「維護國家安全」開支，昨繼續備受公眾關注，財政司長陳茂波出席電台聯播節目時，有多名市民致電表達不滿。聽眾何太直言，有關開支「畀人感覺恐懼」，「官員淨係話要使80億（元），又唔知幾年內要使，畀人感覺都係多，香港『豆腐膶』咁細，700幾萬人，你係咪諗住起監獄呢？係咪諗住拉晒啲人呢？定係利益輸送，將80億（元）畀晒國內呢？」另一聽眾袁先生亦怒斥有關開支沒必要，指香港非孤島，與中國大陸毗鄰，「大陸又有飛機、又有大炮，咩又有，火箭都上到火星喇；香港不嬲咁安全，喺（經濟）咁危急嘅情況下，用80億做軍費？救返香港人先喇！」

陳茂波落閘拒披露細節

陳茂波回應時，堅持款項是撥給幾年使用，重申國安開支絕不是軍費，而港府期後發聲明，指該開支撥款安排是「嚴格按照」港區國安法相關規定進行，又舉出國安法第51條，稱駐港國安公署的經費由中央財政保障，80億元的撥款與駐港國安公署的經費無關，同時重申相關工作訊息不予公開，故對相關撥款沒有進一步資料可提供。

政府落閘拒絕提供資料，又指80億元的撥款與駐港國安公署無關，而本報日前曾翻查包括警務處、律政司及司法機構等多個涉處理維護國安事宜部門，其中警隊新財政年度非首長級職位為38,332個，較上一年度只減少16個，首長級職位則維持不變為74個。不過，根據國安法，警方國安處人員編制應由80億元支付，而單計首長級職位，便包括副處長（國家安全）劉賜蕙、高級助理處長（國家安全）蔡展鵬、助理處長（國家安全）江學禮及簡啟恩最少四人應屬有關編制，卻未見相關編制有作出扣減。

民陣質疑：有人出兩份糧？

至於律政司方面，早前回覆稱已設立維護國家安全檢控科，但沒有正面交代涉及開支是否由80億元支付，而該部門首長級職位有增無減，較上年度增加三人；而以上部門新財政年度的人員開支預算並沒有明顯減少，未知是保留編制上限另作補充，還是處理維護國安人員的開支或未被剔出。而警方回覆稱警隊開支不包括該80億元。

民陣召集人陳皓桓認為，如特區政府嚴格按照國安法行事，警隊編制上又沒有大變動，便有合理懷疑已變相擴大編制，「問題係佢唔交代清楚，其實全部數都要交代，都係納稅人嘅錢，佢唔交代點知使錢有冇重叠？係咪有人出兩份人工？」

民權觀察成員沈偉男分析，根據公開資料，警隊及其他部門確可能擴大編制，「如果唔係，大家就會有疑問嗰80億（元）唔係畀人工，咁點用？」形容國安開支「涉及咩人員，買過啲乜，香港人都無從得知，好似黑洞咁」，亦憂慮當局為避免涉及國家安全的人員編制等曝光，連本應公開的資料亦不作披露。

民主黨前立法會議員尹兆堅批評，政府拒絕公開國安開支「唔夠光明正大」，令社會恐慌政權是否用80億元密謀進行社會監控等行為。