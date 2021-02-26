林鄭政府成功爭取武漢肺炎疫苗抵港，6個紀律部隊首長禮拜二就齊齊著住制服去打針，仲逐一同記者們報平安。不過，有讀者事後同八方講，消防處處長梁偉雄當日套制服「有少少問題」。八方初時都無咩發現，但仔細一睇，原來係個肩章出事。

翻查消防處網站，原來處長肩章依次序係俗稱「水泡」嘅雙杖嘉禾花、「葉輪（impeller）」同「區徽」，不過梁偉雄當日肩章，「葉輪」同「區徽」位置就調轉咗。而副處長嘅肩章就係「水泡」同「區徽」，八方就懷疑梁直接加咗粒「葉輪」，無注意到次序問題。

雖然咁多個消防管理層，只係處長至有齊「水泡」、「葉輪」同「區徽」，而且未必個個都分得清。不過，梁偉雄喺上年4月就開始做處長，坐正大半年，粒「葉輪」都加錯位，都幾令人難以置信。

梁偉雄：調轉肩章一事出於一時大意

消防處處長梁偉雄隨後透過新聞官表示，有關事情出於自己一時大意，會誠心接受批評，日後會多加留意。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！