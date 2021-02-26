前年8月5日網⺠發起全港大罷工，大埔汀角路與太和路一帶出現阻路等示威活動，有人駕電動滑板車向警方掟汽油彈，警方發射催淚彈驅散，推進時制服一對男女。兩人否認參與非法集結罪， 案件今於粉嶺法院裁決。主任裁判官蘇文隆拒絕接納兩人自言是旁觀者的說法，指二人當時攜有手套，唯一的可能是他們與非法集結者同流合污，戴著手套敲打雜物及堵路，導致交通癱瘓，擾亂公眾秩序，裁定二人非法集結罪成，判監9個月。

兩名被告為男侍應姚志聰（22歲）及女生郭煥琳（25歲），兩人均家住大埔區。他們聞判後不禁抽泣拭淚。

辯方審訊時爭議兩被告並非參與集結的人士，他們可能是記者或在旁觀察的人。惟蘇官指當時兩人沒有記者證，故否定二人為記者。蘇官又指，警方當時向馬路推進，若被告是旁觀者，會從馬路兩旁離開；但他們卻身處馬路中，裁定二人必定是從位於馬路的集結人群中向後跑。

蘇官又大惑不解為何兩被告會攜帶手套，揚言除非二人當時意圖動粗。蘇官指唯一的可能是被告與非法集結者同流合污，為免弄傷雙手，曾戴著手套敲打雜物及堵路，導致環境嘈雜，交通癱瘓，擾亂公眾秩序。

另外，女被告郭煥琳曾向警方透露，她是購買鹽水才會經過此地，蘇官想不透為何買鹽水要攜帶手套，最終裁定兩被告罪成。

女被告從未戴上手套

辯方求情指，沒有證據顯示男被告與暴力事件有直接關係，他亦未被搜出藏有攻擊性武器。男被告的父親撰寫求情信指，被告生性善良，十分照顧家人。男被告的兩名年幼的胞妹亦撰寫求情信，望法庭讓哥哥可盡早回家與他們團聚。

辯方續指，女被告事後已感到相當懊悔。她於案發時即將畢業於社工學系，現為註冊社工，但因有案在身，沒有任何機構願意聘用她，導致她難以投身社福界。被告的親友均稱讚她品格良好，願意服務長者。

蘇官聽取求情後，隨即判兩人即時入獄9個月。辯方指男被告會爭論定罪元素，又指女被告的手套是於背包中搜出，從未戴上手套，申請保釋等候上訴，惟遭蘇官一口拒絕。

【案件編號：FLCC1433/20】

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