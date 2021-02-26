中大校方周四晚（25日）發聲明，指中大候任學生會內閣「朔夜」之言論或違《國安法》，更決定停止對學生會的場地支援、代收會費及校內職務等。候任內閣繼前晚緊急召開記招後，昨午（26日）再於中大民主女神像前擺街站，號召中大人參加聯署，以要求校方收回決定，其間不少學生均駐足簽名，亦有中大教授親身到場支持。候任副會長羅子維指，經過一晚沉澱後，已不再如前晚般驚慌，「見返授權畀我哋嘅中大人，呢刻係覺得踏實好多」。

至周六凌晨二時左右，「朔夜」fb專頁出帖，宣佈學生會內閣正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，並將fb內容清空；專頁頭像亦換上全黑。

中大候任學生會內閣「朔夜」周五下午發起聯署街站，其間中大教師協會會長、神學院副教授龔立人，亦以教職員身份到場為成員打氣及聯署。龔表示，目前並未看到內閣有任何言論違反《國安法》，故個人認為校方對學生會採取的行動過於強硬，「未必係合適嘅處理方法」，亦無疑將加深校方與學生的對立。

他又認為，在目前的社會環境下，不少問題都並非在短時間內可達至共識，故校方應與學生繼續溝通，而非以行政手段「切斷晒你嘅經濟、同你割席」。

候任學生會副會長羅子維承認，周四晚對校方的決定感到措手不及，但經過一晚沉澱後，「驚慌過咗，嚟返民女開街站、見返授權畀我哋嘅中大人，呢刻係覺得踏實咗好多，更加知道自己嘅合法性喺邊」。他又指，未來校方與學生會是否仍有合作空間，取決於校方是否願意收回決定，強調內閣從未當校方是敵人，但對方卻「背棄我哋、背棄同學」。羅續指，預期未來面對校方打壓，學生會的服務空間必會不斷收窄，希望中大學生體諒，「只能講我哋會盡做」。

逾3,000歷任學生會成員聯署促撤回打壓措施

此外，8位中大學生會前會長、副會長及學生報總編輯於周五凌晨發起聯署，要求校長段崇智立即撤回打壓學生會的措施，並擬召開中大校友評議會特別大會討論事件，截至昨午12時，已有逾3,000位中大學生會歷屆成員參與聯署。聲明中批評，校方今次行動明顯是打壓校園內的言論自由，又形容其決定是「荒唐行動」，對此表示極度憤慨，及予以強烈譴責。

中大員工總會亦發聲明批評，校方今次所作的決定太過嚴苛，過程亦欠缺透明度，形容「着實令校友師生教職員無不歎息，深感傷痛」，更令人懷疑校方是否受到政治壓力。會方續指，對校方今次決定深感遺憾，並促請其立即撤回聲明及相關措施，以保衛學術及思想自由，及尊重學生組織自主。

張宇人自言讀大學時要養家無暇搞政治

自稱一直有與別屆學生會接觸的中大校董、自由黨立法會議員張宇人稱，學校是提供教育的地方，「唔好以為學術自由、言論自由可以凌駕一切」，理所當然以為學校會包容學生的所有行為；父親經營酒樓、回港後協助父親做飲食生意的他，更稱自己當年修讀大學時既要學習，又要「養家」，「根本冇時間諗政治」，指學生應以讀書為本份。

另一中大校董、工聯會立法會議員麥美娟亦表明支持中大的決定，指「朔夜」過往出版的學生會刊物帶有失實評論，如針對保安員等，認為有關行為應由個人自行承擔風險責任。

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