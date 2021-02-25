【本報訊】去年8.31事件一周年，市民聚集太子站外紀念，遭警方大舉掃蕩，懷胎八個月的馮太遭警員箍頸後倒地，再被噴胡椒噴霧，同行丈夫被警方制服，並以涉嫌公眾地方行為不檢被捕。案件纏擾近半年，昨於馮的新生女兒「貝貝」出生百日傳來好消息，警方決定不落案起訴，並向馮先生發還2,000元保釋金，馮坦言與太太終可放下心頭大石，認為撤控再次證明警方濫捕。

事主女兒出生百日接喜訊

在先達廣場開設手機維修店的馮先生透露，昨午第一時間向太太報訊，太太得知消息後放下心頭大石，加上昨剛好是女兒「貝貝」出生100日，於重要日子迎來這個「遲來的好消息」，馮家百般滋味在心頭。

馮指當日被警方拘捕後，每個月都要到警署續保，令他十分困擾，「拉我係想洩憤！因為我鬧佢哋！」他指被捕後亦令家人及朋友擔憂，令他深感內疚。事發當日其妻跌倒地上不適送院，幸最後母嬰平安出院，至去年11月初女兒出生。

馮昨收到通知，指警方撤回對他的調查，不會落案起訴，並退還2,000元保釋金，令糾纏半年案件告一段落。馮指當日的拘捕不合理，撤回控告再次證明警方濫捕，直言明明是警方犯錯卻拘捕受傷的人，惟他指未必會投訴警方，因全港市民都知道警察投訴科是一個怎樣的機構，成效有限。

去年8月31日晚上約10時05分，有警員突然衝出旺角亞皆老街一帶施放胡椒噴霧，混亂中懷胎八個月的馮太被推倒，無法站起身，痛苦落淚，其夫亦「中椒」坐在地上，左背紅了一大片。其後馮太由救護車送院，警方以涉嫌涉嫌公眾地方行為不檢拘捕馮生。及後警方發聲明交代，稱當時在拘捕男子時「拉開」其「同行女子」，「並因應現場情況使用胡椒噴劑」，及後才發現該女子為一名孕婦。

事發當日，在場一名姓岑女子（27歲）因擔心馮太安危，一度與在場警員理論，其後被指「懷疑以手推開警員」阻礙警方行動，去年12月16日、即事發後近四個月，被警方登門以涉嫌阻差辦公拘捕。協助岑女的油尖旺區議員林兆彬透露，岑仍需定期到警署報到，岑女家人昨得悉馮先生獲撤控，批評警方當日行動，「根本係濫捕」。