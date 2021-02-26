《國安法》明言要加強管理在港的境外非政府組織（NGO）以及外國組織駐港機構。有外媒報道透露，最少兩個NGO，包括華人民主書院和德國智庫相關組織全球創新中心，出於安全理由撤離香港。報道亦引述10名NGO消息人士指，其所屬的NGO在參與聯署聲明時都變得更為審慎，有不具名的人權組織成員認為《國安法》有效地令NGO噤聲，不敢批評中國政府，情況令人擔憂。

王丹稱銀行戶口隨時被凍結：香港已不適合NGO營運

路透社報道指，至少兩個非政府組織已撤離香港，其中包括由流亡海外的八九民運領袖王丹創辦的華人民主書院，於去年9月遷往台灣，秘書長指書院經常批評中國政府及參與香港的民主運動，職員安危堪憂。

路透社又引述消息指，書院遷離香港的另一個原因是院方從美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）接收相當多的資金；王丹並無回應書院是否有接收NED資助，但就指港府現時可禁止與NED有聯繫的機構運作，又指現時NGO在香港開設的銀行戶口隨時會被凍結，認為香港已不再適合NGO營運。

國安法削保護職員工作機密「防火牆」決遷台

與德國自由民主黨有密切關係的智庫「弗里德里希—瑙曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）」駐港辦公室「全球創新中心（Global Innovation Hub）」亦於去年9月撤離香港。

報道指，中心負責人擔心在國安法之下，會被當局視為外國間諜（foreign agent），該法例削弱了過往保護職員工作機密的「防火牆」，遷往台灣是該中心最好的選擇。根據早前的報道，《國安法》在實施後兩個月，基金會的駐港辦公室已有一名員工基於個人安全理由離職。

國際特赦組織表明無意撤離

報道指，一些NGO在《國安法》實施後已改用更安全的通訊工具，以及改善其網絡安全措施。一位不具名的人權組織研究員表示，《國安法》有效地令NGO噤聲，不敢批評中國政府，情況令人擔憂。

另外，有10名NGO消息人士向路透社表示，其所屬組織在參與聯署聲明時，亦變得更加謹慎地審核字眼以避免風險。國際特赦組織表示《國安法》會為其工作增加額外風險，然而無意撤離，又指《國安法》條文非常不準確，很難清晰地介定怎樣才會觸犯法例。

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