政府於年初七（18日） 重開食肆等多個場所，措施直至3月3日屆滿。政府專家顧問許樹昌表示，相信政府下周容許重新酒吧的機會不高，因現時多區仍有隱形傳播鏈，顯示仍有廣泛傳播可能，「始終係酒吧講嘢大聲啲，又可能轉酒吧繼續飲」，風險較食肆高。

政府至今未容許酒吧及派對房間復業，年初七重開食肆等社交距離措施，將於3月3日屆滿。許樹昌表示，相信政府容許酒吧重開的機會不高，食肆重開後即有一間出現爆發，雖然整體確診數字較數月前回落，但多區仍有隱形傳播鏈，若現時重新酒吧，難以將確診數字壓回單位數。

許樹昌：酒吧與派對房間風險較高

對於為何食肆與酒吧客人用餐飲酒時都會不戴口罩，但酒吧仍被禁營業，許樹昌表示，「始終係酒吧有背景音樂，講嘢大聲啲，可能會轉酒吧繼續飲」，風險較高。派對房間情況類似。

政府指已交由專家研究接種疫苗後，院舍探訪、檢測次數、檢疫安排、社交距離及出行通關等是否有條件鬆綁，許樹昌表示，因短期內疫苗接種人數不多，相信短期內難以鬆綁。如安老院舍是整個行業考慮，若工作人員、院友甚至探訪者都接種予疫苗，而長時間沒有爆發，才有條件放寬探訪。

指通關與接種疫苗未必有直接關係

至於通關未必與接種疫苗有直接關係，若香港可持續14日零確診，也有條件與內地商討恢復通關，接種疫苗及其覆蓋率只是中長線策略。長遠相關社交距離措施能否鬆綁，視乎未來半年的接種疫苗人數。

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