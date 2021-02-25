【本報訊】本港疫情反覆，昨新增13宗確診，較前日17宗微跌，但政府刊憲納入強檢大廈不跌反升，由周二的三幢激增至前日九幢。政府依賴疫苗對抗疫情，德國BioNTech疫苗未可如期今日抵港，換言之科興疫苗是市民暫時唯一選擇。有疫廈居民直言不介意接受強檢，但接種疫苗卻表現抗拒，擔心副作用之餘，亦懷疑其成效。

被列入強檢名單的黃大仙竹園南邨華園樓，昨早大批居民在流動採樣站輪候檢測，居民是按樓層分流輪候，有別過往的檢測程序。姓譚中學生指學校要求檢查完成，有陰性報告才可上學。昨日他是第一次做檢測，半小時內順利完成，他指不介意做強檢，但對接種疫苗抱懷疑態度，直言看過疫苗的資料及數據後擔心有副作用，坦言「我應該唔會打」。居民彭先生亦指不會接種，「睇咗佢啲數據唔係太有效」。

市民斥安排混亂

居民黃先生則不滿檢測資訊混亂，自己前前後後做了十多次檢測，最近一次是前日，以為昨日不用再檢測，但採樣站人員亦要他登記，結果排隊輪候20分鐘，「我問佢噚日（前日）我採咗樣，使唔使登記？一個話唔使，問第二個又叫我排隊，搞到我混亂咗，最後都係話要我登記」。黃先生是少數願意接種疫苗人士，不過批評登記手續不便，「登記咗喇，科興都照打，但訊息好混亂，上網都等咗個幾鐘」。