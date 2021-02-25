假如，假如可以重新開始……

往事已矣，走過了的路，不能重來。但我們可以從經歷中學習。大家有否想過，現今推崇的實證醫學，就是有系統，有方法地將經驗和實驗結果加以應用。回想，假如我今天是醫學生，會如何選擇？會關注些甚麼？

大家可能首先會問，你還會選家庭醫生，還是甚麼專科？這是我接觸的醫學生很常問的問題。我做中學舊生會學弟及舍堂導師，同學們都要求安排到不同專科參觀和了解。想當年，我倒沒有太刻意計劃。機緣巧合，就做了私人執業的家庭醫生。再選一次，會如何呢？老實說，是不知道。我不會說家庭醫生是精選推介。因為困身，日常病症偏向煩瑣，收入也不會太高。但每一科都有苦有樂，看你怎樣面對。例如我在這幾十年診所生涯，有時間修讀不同課程，亦可以參與不同公職，是不同的經歷。

同學們常關注的另一課題，是考試。當然，讀醫是為了要畢業。要考試合格，才有機會行醫。其實，當年我已經參透了醫科的考試制度，是相當學生友善。首先，同學間不用互相比拼，爭取有限的榮譽學位。而且，只有相當低的百分比會不合格。而最終不能畢業的，寥寥可數。所以，不需要過份緊張，重要的是持續學習的態度。

反而，回看，我希望我能把握學生時代，多建立深厚的友誼。醫學院同學太多，可能名字也記不全。但校園和舍堂的情誼，並不是職場上可輕易建立的。我建議大家同學時多接觸，別被自己的小組局限。多交談，多了解，拓闊朋友圈。

另外，學生時代接觸的新事物不夠，包括知識、運動、玩意、音樂、藝術等。校園裏，無論機會、友伴、時間安排，都是你離開後，才知道是多麼的方便。

還有，理財是重要知識。投資是一種態度，也是執行力。妥善理財，可以令你生活安定，容許你作更隨心的選擇。

最後，經驗之談。醫學生涯中，總有些不順心的大事發生。可能考試不順利、可能家庭問題、朋友鬧翻、工作出錯、以至健康問題、情緒問題。但以今天的心態和記憶，那些事往往不再是暴雨黑雲，反而，是有點微不足道。

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鄭志文醫生