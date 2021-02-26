自本月18日起食肆可恢復晚市堂食，健身中心及美容院等處所亦可復業，員工須每14日接受病毒檢測一次。市民為返工紛紛湧到各社區檢測中心檢測。

有關近日市民透過醫管局普通科門診遞交深喉唾液樣本逾一星期都未收到報告，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞解釋，社區的檢測數量大量增加，但醫管局其中一間檢測的外判商未能達到於48小時內有結果的要求，局方關注檢測結果有滯後的情況，已敦促有關的化驗所盡快處理滯後的個案。

醫管局：已根據合約條款與外判商跟進

何指，已根據合約條款與外判商跟進情況，她稱因涉及商業資料，所以不會公佈有關資料；而醫管局現已聯絡數間私營化驗所，希望能於在下星期加入協助應付大幅增加的化驗量。何婉霞更指醫管局已要求檢測外判商盡快「清隊」。

過去醫管局於1月至2月所收到的樣本數字平均每日不多於1萬個，然而自農曆年及之後放寬防疫措施之下，醫管局普通科門診最多一日派發逾3萬個樣本包，而連同社區、港鐵站及郵局索取樣本包，醫管局門診最多一日試過收到逾4.5萬個樣本。

呼籲有病徵者應盡快求醫

何婉霞指，仍在招募工作，望增人手幫助化驗。她指得知有部份市民超過一星期仍未收到檢測報告，又以第10904號個案作例子，該個案的檢測報告未能在24小時內收到，但由於自己有病徵而往急症室求醫接受治療，何藉此呼籲市民若有病徵應盡快求醫。何婉霞呼籲市民等待結果期間應保持衞生及社交距離。

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