前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續在區域法院受審。審訊踏入第5日，庭上今日所有屏幕均被設置為背向記者及公眾席。法官葉佐文指出，相關措施純粹是關注證人容貌曝光的風險，要求控方先為所有片段中的證人容貌「打格仔」，以供片段在公開聆訊時播放；至於播片認人程序，則會在只有律師團隊及被告在場的閉門聆訊中處理。

控方向法庭透露，總共有5位證人需要從涉案片段中辨認容貌，其中證人A有7段片段，總共約長5小時，涉及本案的則時長30分鐘32秒，昨日已播放10分鐘25秒。

對於在片段中「打格仔」，主控周天行擔心即使「打格仔」，公眾仍可在公開平台找到相關片段觀看。葉官回應指，除非片名有依據，否則若只是一個普通片名，「公眾人士自己搵到就防止唔到」。而昨日證人A作供期間，曾經向法庭指出片名中有Twitter賬號名稱，當中包括他的英文名字及姓氏，控方至此才作出修改。

葉官強調，法庭不會考慮在庭上沒有播放的內容；若辯方要在結案陳詞中提及沒播放的片段，必先要在審訊結案前申請播放有關片段。案件今午將作閉門聆訊，進行證人A的辨認程序。周透露就證人A辨認用的片段約長15分鐘。

公開聆訊下周一繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、11、734/20】

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