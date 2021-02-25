【本報訊】國安法下民心思變，港人申領英國國民（海外）（BNO）護照動力大增。入境處資料顯示，去年只有25萬宗特區護照申請，較前年大跌六成，處方聲稱與疫潮下服務暫停有關；同期英國政府則簽發31萬本BNO護照，是香港主權移交以來，申請特區護照人數首次比BNO少。民主黨前主席劉慧卿指，數字反映港人對香港前景惶恐和擔心，「驚嘅時候咩都拿住喺手」。

據入境處公佈資料，去年申請香港特區護照有250,896宗，較前年跌65.34%；同期簽發的特區護照則有264,877本。入境處解釋，疫潮下服務暫停致數字下降。英國政府早前回應香港傳媒查詢指，去年共簽發311,868本BNO，意味去年特區護照申請個案數目比BNO少，是香港主權移交以來首次。

去年入境處大部份辦事處一度停止服務，開放的辦事處只處理緊急申請及領取香港旅行證件，申請者當時只可透過郵遞和網上申請特區護照；申請BNO則需網上填表，並將文件和舊護照郵遞至英國。

自2013至2019年，入境處接獲特區護照申請年均達70萬宗以上；英國2013至2018年間，每年簽發BNO護照數量僅介乎1.5萬至3.7萬本不等，至2019年簽發量則急增至151,600本。

劉慧卿：反映港人憂前景

入境處去年另接獲209宗變更國籍申請，較前年的289宗略減；但退出中國國籍申請則由前年的207宗增至299宗，申請成為中國公民則由1,638宗銳減至756宗。

關注BNO議題的民主黨前主席劉慧卿相信，港人1997年前申請BNO後無再續領，但眼見香港「勢色唔對」才續領，令數字急增。數字反映港人對香港前景感到惶恐和擔心，即使英國政府未公佈BNO簽證細節，「唔理三七廿一」也先續領BNO，「因為驚吖嘛，驚嘅時候咩都拿住喺手」。

雖然英國政府容許持過期BNO港人申請BNO簽證，但劉相信港人仍會選擇續領，「當多個旅遊證件，雖然中國唔承認啫，但去第二度可以用嘛」。