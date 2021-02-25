【社會透視】

【本報訊】校園欺凌時有發生，立法會教育事務委員昨召開特別會議討論有關議題，但建制派議員只將矛頭指向「警二代」被歧視問題，更誣衊校長袖手旁觀。教育局副局長蔡若蓮稱，教局對校園欺凌一向採「零容忍」政策，截至上月15日，共接獲25宗涉警二代疑受欺凌個案，但僅三宗成立。

反送中運動的警暴令警務人員下一代蒙羞，蔡若蓮稱，截至今年1月15日，教局共接獲25宗涉及警察子女受欺凌個案，有23宗是經警方轉介。全部已完成調查，僅有三宗投訴成立。

至於媒體報道有關校園欺凌事件，2018/19學年共收到三宗，2019/20學年有八宗，今學年暫收到兩宗，但她說有媒體的報道與事實不符，例如，部份是數年前發生，另有一些屬實個案，涉事學生已得到應得懲處和輔導。

麥美娟促設篤灰熱線

蔡若蓮未有點名欺凌者是誰，但多名立法會議員均在沒有提供證據下抹黑教師、家長、學生有參與，校長則冷處理。工聯會麥美娟稱，現時校園欺凌是2019年社會事件後發生，「因為學生父母係警察」，她又為建制派家長大吐苦水，表示有黨友就讀小一的子女被老師和其他家長欺凌，「因為佢阿媽係建制」。有建制派前區議員的孫兒被欺凌至一年沒有上學，「老師周圍話畀人聽，佢屋企人係建制」。

新民黨容海恩認為，教局針對校園欺凌的政策只適用於社會不撕裂的情況，促請教局實行「強硬措施」。麥美娟指投訴無門，質疑校方視而不見，「校長唔係一齊欺凌埋（學生）都算偷笑啦！」要求教局設立匿名投訴熱線。

蔡若蓮回應指，熱線號碼對校園欺凌沒實質幫助，因教局不可以繞過學校跟進投訴，熱線更會被濫用。教局對校園欺凌一向「零容忍」，會從教師教學專業入手改善，收到投訴後會即時處理。

民建聯葛珮帆聲稱，有「警嫂」遭其他家長欺凌，需要她幫忙協助其子女轉校，「搵學校搵到深圳」。蔡若蓮指，自2019年6月至今，教育局共收到六宗有關的轉校申請，兩宗成功轉校，四宗經調解後學生仍於原校就讀，她強調轉校非根治校園欺凌的方法。

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