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【本報訊】警方過去年多以來大舉搜捕反送中運動抗爭者，部份人的銀行戶口遭凍結甚至取消。有律師接獲求助個案，但相關銀行戶口並無任何異常交易，相信是銀行應「好有勢力嘅部門」要求作出行動。有事主被身邊人勸說放棄追究但拒絕妥協：「呢啲係我啲錢，光明正大返工搵返嚟，𠵱家香港係咪要變成咁？我攞返自己嘅錢都要驚俾人搞？」

記者：趙雅婷

Tommy（化名）去年11月於恒生銀行開設戶口，約一個月後突然無法提款，他致電銀行查詢方知戶口已被凍結，起初職員指因應銀行「內部審查」而凍結賬戶，及後他再到分行要求提取存款，被銀行拒絕，Tommy追問凍結戶口的原因及所需時間，職員均無回答。Tommy質疑銀行應警方要求凍結戶口，職員否認。

事主戶口並無任何大額交易，只是「幾百蚊逐啲逐啲入落去」，開設戶口約一個月來交易不超過七次。至今個月中，他再向銀行查詢何時解凍，職員仍未有確實回應。據銀行發出的戶口結餘通知書，他的可用結餘為0元，不足一萬元的存款則被凍結。

東亞戶口被無故取消

Tommy表示今次並非首次使用銀行服務受阻，去年10月，即開設恒生戶口前，他原本一個在東亞銀行的戶口亦無故被取消，「嗰時佢哋又係話要內部審查」，當時東亞並無凍結其戶口，而是要求他提取所有存款，隨即把戶口取消。Tommy認為先後兩間銀行以同樣理由阻撓他使用銀行服務，「八成係啲警察叫銀行咁做」。

2019年底被捕的Tommy，案件現時仍在處理當中，銀行戶口被凍結近兩個月，生活拮据，「我都要生存，冇理由咁大個仔仲要問屋企人拎錢」。自被捕以來，他多次應徵不同工作，僱主都問他是否有案件在身，他承認後多數都是「等消息」。他現時主要靠在「黃店」打散工維生，質疑警方「係咪要趕盡殺絕？」

銀行戶口接連被取消，Tommy表示家人及朋友都勸他多一事不如少一事，擔心公開事件會引來更多麻煩，他認為十分不合理，「呢啲係我啲錢，光明正大返工搵返嚟，𠵱家香港係咪要變成咁？我攞返自己嘅錢都要驚俾人搞？」

協助反送中運動被捕者的律師陳惠源表示，曾聽聞其他參與運動的被捕者有同樣情況，「直頭一模一樣」。他指若單是一個銀行戶口被取消很難知道原因，然而據他了解，至少有兩名參與反送中的被捕者與Tommy一樣，連續被兩間銀行取消或凍結銀行戶口。

陳惠源表示，以往若有客人被取消銀行戶口，銀行事先會向客戶查詢，「會問好多問題，逐項交易咁睇」。他分析Tommy的個案，銀行方面並無事前向Tommy查詢，其戶口亦無大額或過於頻密的交易，「銀行問都唔問，咁係咪因為受到外力影響，而令到佢唔跟正常程序咁處理？而且係好有勢力嘅部門」，銀行方面有責任交代，即使收到政府部門要求，亦可自行決定處理程序。

本報向兩間涉事銀行查詢，東亞聲稱一直按法例要求審查客戶賬戶事宜，未有回應自去年10月起，有否應警方或政府部門要求取消或凍結客戶戶口。恒生於截稿前未有回應。金管局表示不評論個別個案，若客戶認為銀行沒有恰當處理其個案，可向相關銀行或金管局投訴。