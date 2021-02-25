《蘋果》接獲曾於「反送中」運動中被捕的巿民投訴，指被不同銀行取消或凍結戶口，質疑銀行是應警方要求「趕盡殺絕」。有律師承認，曾接獲至少另外兩名巿民遇到同樣情況，在銀行戶口無任何異常交易時被取消或凍結，認為銀行或應「好有勢力嘅部門」作出行動。事主指身邊人勸他不要追究，「呢啲係我啲錢，光明正大返工搵返嚟，而家香港係咪要變成咁？我攞返自己嘅錢都要驚俾人搞？」

記者 趙雅婷

Tommy（化名）去年11月於恒生銀行開設戶口，約一個月後突然無法提款，他致電銀行查詢，方知戶口已被凍結，起初職員指因應銀行「內部審查」而凍結賬戶，及後他再到分行處理，希望可以先提取存款，惟職員指不可提款及存款，Tommy追問凍結戶口的原因及所需時間，職員均無回答。Tommy質疑銀行因應警方要求凍結戶口，職員否認。

Tommy指，該戶口並無任何大額交易，只是「幾百蚊逐啲逐啲入落去」，開設戶口約一個月來交易不超過7次。至今個月中，他再向銀行查詢何時解凍戶口，職員仍未有確實回應。根據銀行發出的戶口結餘通知書，可用結餘顯示為0元，不足一萬元的存款則被凍結。

銀行服務受阻已非首次：係咪要趕盡殺絕？

Tommy表示，今次並非首次使用銀行服務受阻。去年10月，即開設恒生銀行戶口之前，他原本一個在東亞銀行的戶口亦無故被取消，「嗰時佢哋又係話要內部審查」，當時東亞銀行並無凍結其戶口，而是要求他提取所有存款，隨即把戶口取消。Tommy認為先後兩間銀行以同樣理由阻撓他使用銀行服務，「八成係啲警察叫銀行咁做」。

Tommy最早於2019年底被捕，案件現時仍在處理當中，銀行戶口被凍結近兩個月，他坦言生活拮据，「我都要生存，冇理由咁大個仔仲要問屋企人拎錢」，自被捕以來，他應徵過不少工作，不少僱主都詢問他是否有案件在身，承認後多數都是「等消息」，他現時主要依靠在「黃店」打散工維生，他質疑警方「係咪要趕盡殺絕？」

銀行戶口接連被取消，Tommy表示，家人及朋友都勸他多一事不如少一事，擔心公開事件會引來更多麻煩，他認為十分不合理，「呢啲係我啲錢，光明正大返工搵返嚟，而家香港係咪要變成咁？我攞返自己嘅錢都要驚俾人搞？」

律師：與其他反送中被捕者情況「直頭一模一樣」

協助「反送中」運動被捕者的律師陳惠源表示，曾聽聞其他參與運動的被捕者有同樣情況，「直頭一模一樣」，他指若單是一個銀行戶口被取消很難知道原因，然而據他了解，至少有兩名參與「反送中」的被捕者與Tommy一樣，連續被兩間銀行取消或凍結銀行戶口。

陳惠源表示，以往若有客人被取消銀行戶口，銀行事先會向客戶查詢，「會問好多問題，逐項交易咁睇」，他分析Tommy的個案，指銀行方面並無事前向Tommy查詢，其戶口亦無大額或過於頻密的交易，「銀行問都唔問，咁係咪因為受到外力影響，而令到佢唔跟正常程序咁處理？而且係好有勢力嘅部門。」陳惠源又指，銀行方面有其責任，即使收到政府部門要求，亦可自行決定處理程序，「佢係要交代原因。」

《蘋果》分別向兩間涉事銀行查詢，東亞指一直按法例要求審查客戶賬戶事宜，未有回應自去年10月起，有否應警方或政府部門要求取消或凍結客戶戶口。恒生於截稿前未有回應。金管局表示不評論個別個案，指若客戶認為銀行沒有恰當處理其個案，可向相關銀行或金管局投訴。

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