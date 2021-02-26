警方去年8月大肆搜查將軍澳《蘋果日報》大樓，以牽涉港區國安法罪行與詐騙案為名，檢走大批物件。其後壹傳媒入稟高等法院，要求取回新聞材料與涉及法律專業保密權（LPP）的資料。律政司今代表警方向高等法院提出申請，以壹傳媒創辦人黎智英等人已遭起訴為由，要求原訟庭下令強制《蘋果》一方交出電子裝置的密碼，以便警方調查。法官陳嘉信最終拒絕申請，指除非情況特殊，否則沒權修改原有法庭命令，而且法例沒賦權法庭下令強制涉案人交出電子密碼。

原告包括壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司、壹傳媒管理服務有限公司、壹傳媒創辦人黎智英、行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁周達權、壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及力高顧問有限公司等，共涉及九宗訴訟，分別由資深大律師戴啟思、韋仕博、許紹鼎等代表。被告是警務處處長。

警指交出密碼可免拖延調查進度 對黎智英有好處

去年11月19日，法庭下令警方將檢取得來的資料封存，交由雙方代表共同檢視評估，如屬LPP及新聞資料，便須交還原告；若有爭議，則再由法庭定奪。此外，當時雙方均同意，若果警方索取被檢取電子裝置的密碼，原告可待索取法律意見後，才決定是否交出。

惟代表警方的律政司署理副刑事檢控專員萬德豪今陳詞指，需時檢視評估有關材料是否屬LPP或屬於新聞材料，但案中三名原告，即壹傳媒創辦人黎智英 、營運總裁周達權及行政總監黃偉強已遭落案起訴，現時是刑事案被告，並非僅是疑犯，當中黎智英更被控違反《港區國安法》的嚴重控罪。

萬續指，由於有關起訴對本案構成重大情況轉變，律政司相信已檢取的電子裝置中有涉及上述刑事案件的資訊，故要求法庭修改原有命令，強制原告一方交出被檢取的電子裝置密碼，以避免拖延調查進度，並相信此舉對正在還柙的黎智英也有好處。

原告指理應取得足夠證據才起訴

惟代表壹傳媒一方的韋仕博指出，原訟庭已於去年11月的聆訊中作出決定，而在刑事案件中，警方拘捕疑犯後，已預期會提出起訴，因此質疑律政司所指的所謂「情況改變」並不存在。韋仕博認為法庭在這個情況下，並沒有權力修改有關命令，亦沒權下令強制《蘋果》一方交出有關密碼。

其他原告的代表大狀亦同意韋仕博的陳詞，另補充指律政司沒提供足夠證據證明被檢取的電子資料，必定對刑事調查有幫助。而所謂「情況改變」是因律政司而起，律政司理應在獲取足夠證據後才正式落案起訴、甚至準備展開審訊，而非落案後才要求法庭強制交出密碼，以便調查。

官：法例沒賦權法庭強制涉案人交出密碼

法官陳嘉信最終拒絕律政司申請，指同意壹傳媒一方所指，律政司的申請完全背離法庭原有的命令，認為落案起訴並不屬於「情況改變」，而且並非所有原告均被刑事起訴。陳官表明，法庭早前已處理了有關封存資料的爭議，除非情況特殊，才會修改原有命令。而且普通法中，以至《港區國安法》及《警隊條例》均沒賦權法庭可下令強制涉案人交出有關密碼。

此外，壹傳媒一方申請有權複印警方檢取的非電子資料。律政司原本要求壹傳媒一方只可複印「將會（will）」列為LPP或新聞材料的資料料。惟雙方經商討後，律政司同意壹傳媒一方有權複印「打算（intend to）」屬LPP及新聞材料之非電子資料。

【案件編號：HCMP1217-1222/20】

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