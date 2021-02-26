中國科興疫苗今天起正式開始接種，多個疫苗中心投入服務。政府早前宣佈，5類人士可獲優先接種。今早8時起，多間疫苗中心外已現人龍，中心指明只接受預約人士入場，亦不設即場輪候名額。不少人士都指是為日後可以「返大陸」而前來接種，亦有人對國產疫苗大表信心，直言「大陸嘢好吖嘛，而家全世界都係大陸嘢好㗎喇。」亦不擔心副作用，揚言「咁多人打咗，咁多人死都死到你自己，咁就抵死啦！」

政府早前宣佈，5類人士可獲優先接種科興疫苗，包括跨境口岸人員如機組人員、跨境司機；安老院舍及殘疾院舍工作人員；60歲以上人士等。屬於優先組別的市民，於本周二（23日）起已可透過網上預約接種。政府日前表示，在登記開始的首9小時，已有4.2萬人登記接種。

除了18個提供疫苗接種的醫管局普通科門診，市民亦可到5間提供科興疫苗的社區疫苗中心接種，分別為中央圖書館、官涌體育館、九龍灣體育館、源禾路體育館，以及天暉路體育館。疫苗中心由早上8時開放至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時。

多間疫苗中心未開門已有數十人排隊

《蘋果》今早到部份社區疫苗中心視察，其中中央圖書館於早上8時起，已有近30人排隊接種疫苗。位於佐敦官涌市政大廈的科興疫苗接種中心今早8時開門前亦一度有半百人到場排隊等打針。

市民進入中心前，需先掃描安心出行二維碼，有職員在門口檢查預約證明。中心亦有測溫器量度市民體溫。中心外張貼告示，提醒只允許已預約人士入場，亦沒有即場輪候的名額。

市民進入中心後，有職員派發疫苗的小冊子，隨後坐在有不同號碼牌的椅子上等候打針，每張椅子均有保持一定社交距離。各中心設有不同數量的「打針間」，中央圖書館則有11至15個。場內貼有標示，提醒市民不可飲食及攝錄。

接種人士由到場至離開可在一小時內完成程序，接種後獲發一張疫苗接種紀錄，上面寫有姓名、身份證號碼、第一針疫苗的名稱、接種日期及地址、第二針等資訊，另外有疫苗資訊宣傳單張和口罩。

官涌科興疫苗接種中心有家庭老中青三代到場，不過隊伍中大部份是長者。他們入場時需向職員展示預約紀錄，再獲分批放行上6樓接種中心打疫苗。

年近7旬的黎女士不擔心科興疫苗安全性，「唔擔心，有得打做乜唔打，想長多幾年命嘅話」，但她指好難預約，「等咗一個鐘，要新抱幫我㗎，唔係我唔識㗎！希望打咗（針）好啲」。

兒子為父預約後攜母一齊優先打針 對國產疫苗有信心

廚師劉先生則為屬於優先接種群組的7旬爸爸預約後，他和媽媽亦可優先接種。他對國產疫苗有信心，認為打完有抵抗力「好過唔打，（點睇科興數據僅五成有效？）數據有好多方面講法唔同，我哋冇所謂。」他指內地家人已全部接種國產疫苗，故不擔心副作用，希望打完針可以通關返大陸。

住深水埗的蘇女士因做義工常接觸長者，自己又是長者，因此想盡快打疫苗，她預約了後天打針，今日先來摸路，她認為電子預約對長者不太方便，亦指如果首輪接種可以涵蓋普通科門診所和私家醫生較好，長者不必舟車勞頓去離家較遠的市政大廈打針。

搶先打針為通關後可優先通行

梁先生今早準時到場，但最終接種時間比預約時間遲了10分鐘，形容首天安排略顯混亂，座位非按號碼順序排隊，「應該要按返時間嚟排隊」，打完針職員要求他等候半小時才離開。他指打完針無特別感覺，下次是四周後再接種第二針，他料開通「健康碼」時已接種人士會是優先通行群組。

長者大讚國產疫苗好：全世界都係大陸嘢好㗎喇

荃灣街坊張先生是長者優先接種群組，他表示接種程序順利，也不覺痛，一個月後打第二針，由入場到出來剛好一小時，被問為何打科興疫苗，他指「大陸嘢好吖嘛，而家全世界都係大陸嘢好㗎喇。」對於數據不足會否擔心副作用，「梗係唔擔心啦！咁多人打咗，咁多人都死到你自己，咁就抵死啦！」

7旬翁唔識網上預約想walk-in被拒嘆「唔知點算」

不過，有長者因不諳科技，未知如何預約接種疫苗，打算前來即場接種，惟被職員拒絕，只向他提供一份疫苗小冊子，著他致電24小時熱線求助。77歲的洪先生指，自己從電視新聞得知可前來中央圖書館打疫苗，「我話我等到你收工，有位再幫我打，佢都唔肯」，大嘆「咁點算，我而家都唔知點算」。

洪先生坦言自己渴望接種科興，「我都70幾歲喇，對自己好嘛，可以出行吓，特首都打啦」。他指，自己身邊沒有年輕人可幫忙預約，惟有試試致電小冊子的熱線，大嘆「梗係失望啦！（心情）梗係唔好啦」，認為網上預約並不夠體諒長者，「佢（職員）唔幫我預約呀，要去郵政局呀咁，咁點算，我而家都唔知點算」。

老婦為「快啲返大陸」想打科興 指BioNTech多副作用

67歲的曾女士亦到場向職員查詢預約方法。曾指，自己曾嘗試不同預約方法，包括到郵政局，「但係佢都無啲閒人，即係得閒嘅人理你，好多人排隊呀」，又曾嘗試致電熱線，「但係咁帶你『遊花園』」。

曾表示，自己希望接種科興疫苗，「想快啲返到大陸嘛！」，反而不會選擇德國BioNTech與復星合作的「復必泰」疫苗，「咁多副作用！」她指，職員告知過兩天將有新一輪名額可供預約，兒子因工作繁忙亦未能幫忙，因此現時仍然未能成功預約。

由沙田出來看醫生的8旬梁生帶同撐枴杖的梁太亦到官涌疫苗中心嘗試入場，他指早前兒子無法幫忙成功預約，今日特地路過中心看看能否獲酌情打針，本身希望接種後可通關返大陸，但他們最終因無預約被職員拒絕入場，被建議下次去郵政局再預約，「當然失望啦，嚟到一心想打到」，他指電子預約始終對長者不便，希望增加預約渠道。

社區疫苗接種中心於下午2時半重開，於下午2時許，陸續有市民到場等候中心開門，有近20人排隊。

77歲的蕭伯伯從上水專程遠道來到中央圖書館，打算即場尋求協助辦登記手續，同樣失望而回，「我唔係話即刻要打，只係想約個時間⋯⋯我盡咗能力，係政府問題啫」。對於聶德權指可到郵政局做登記，蕭指自己在開始登記的第二日已曾到郵局，但職員告知名額已滿，「明明有100萬劑，點解7萬個就咁快話滿？我都唔明香港政府」。

7旬翁撲空批政府尊重長者得個講字

蕭伯伯批評政府常聲稱「尊重長者」，但只屬空口講白話，「得個講字，根本就係返工等放工，等出糧，等退休」，認為政府應在各中心開設一條隊伍，予不諳科技的「老友記」登記。他指，沒有傾向想打哪一款疫苗，希望可接種後令自己安心，亦可在通關後回大陸與太太團聚，惟現時登記無門，「唔打囉，咪由得我惹晒畀其他人囉」。

眼科醫生鄭先生亦於下午前來打針，他指日常工作均接觸不少長者，加上自己坐擁多間診所，希望為員工做個榜樣，證明接種科興疫苗安全，「好多人都話等人打埋先，使乜等啫，第一，幾千萬人打咗，同埋個technology（技術）已經係好成熟嘅嘢嚟」。

對於為何會選擇科興疫苗，鄭指，自己研究過相關數據，認為科興副作用較低，反而對BioNTech「復必泰」沒有信心，「我都唔知mRNA長遠副作用係啲乜嘢，因為（技術）太過新喇」。

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