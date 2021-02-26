前年10月5日蒙面法生效首天，有戴黑色口罩的售貨員被指在元朗推撞截查他的兩名防暴警，其中總督察報稱跌倒擦傷。售貨員受審時自辯稱，當時被總督察推撞而站不穩，因此才跌倒。惟案件經審訊後，裁判官王證瑜今指不接納被告說法，裁定他拒捕罪成。王官又指，涉案總督察原本只想截查被告，片段顯示如果被告配合警方要求，警員根據法律必定會放行；惟被告抗拒警員指示，導致本案發生，決定將被告收押候判，並明言可判監禁或禁閉式刑罰。

控罪指，被告黃子純（22歲）於2019年10月5日在新界豐年路1-5號福德樓外抗拒總督察5799梁志恆及警員19427盧世華（譯音）。

官要求辯方就近期四宗案例作書面陳詞

辯方求情指，被告案發時沒有觸犯其他罪行，警員只是搜獲口罩。被告沒有故意激烈反抗警員，也沒走出馬路挑釁警察。案發為時只有一至兩分鐘，涉案警員也只是擦傷，傷勢並非十分嚴重。辯方續指，被告沒有阻撓警員截查其他人，在場人士也沒有受被告所為而鼓動。他事後已知道行為愚蠢，希望先行索取社會服務令報告後始作判刑。

王官一度問辯方，對於為被告索取勞教中心報告有何看法。辯方表示被告過往沒有不良紀錄，希望被告等候報告期間，獲准繼續保釋。王官聞言謂：「我明白你嘅指示同職責，但首先要搞清楚法律概念。」王官指出，還柙等候報告並非監禁，法庭判刑時也要考慮被告是經審訊後被定罪等因素。

辯方求情期間呈上2015年「光復元朗」示威相關案例。王官表示，他也要考慮本案背景可否與該案例相提並論。而上訴庭在近期的刑期覆核判詞中，亦強調要考慮案發時的社會環境。

王官表明也會考慮新近案例，並向辯方提出四宗近期涉及襲警、阻差辦公及拒捕等罪的社運案件，當中包括社工劉家棟阻差辦公案，要求辯方就此作書面陳詞。

王官押後案件至3月12日，等候被告的社會服務令及勞教中心報告後始判刑，並明言仍會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，其間被告需要還柙。

官指警員有合理懷疑截查被告

辯方在審訊時提出多項爭議，包括總督察梁志恆出庭作供時，確認現場只有小部份參與非法集結人士像被告一樣身穿黑色衣褲和戴口罩，而被告也並非在發生非法集結的地方遇上警員截查，質疑總督察缺乏合理理由以涉嫌非法集結截查被告。

惟王官裁決指不同意辯方說法，表示警方當時只是截查被告，加上被告案發時身穿黑色衫褲，裝束和示威者相同，現身的地點和時間也與警方所稱的非法集結接近，且有戴口罩人士曾使用雷射筆照射警員。王官認為，上述情況經已令警員有合理懷疑截查被告。

另外，辯方指稱總督察聲言曾指示同袍以涉嫌非法集結、拒捕和違反蒙面法三罪拘捕被告，惟該名拘捕警員則供稱總督察沒有指示他以涉嫌非法集結罪拘捕被告，質疑總督察根本沒有懷疑被告參與非法集結。王官裁決則指，被告沒有因涉嫌參與非法集結被捕，不代表總督察沒有懷疑他曾參與非法集結。而且案發當天蒙面法已生效，被告佩戴口罩或阻止警員辨識其身份，這已提供基礎給警員截查被告。

辯方亦質疑新聞片段聽不到總督察曾向被告發出警告、指示或要求。惟王官表示，片段其實能聽到總督察曾警告被告一次，而且現場環境嘈吵，片中聽不到總督察另外兩次向被告發出的要求，並不影響總督察的證供。

官：幾秒與十秒並非關鍵分別 兩步與四至五米沒分歧

王官亦指，總督察聲稱曾三度警告及指示被告，歷時十多秒，片中亦可見總督察向被告發出要求以及被告跌倒一幕，兩者相差四至五秒，惟這也不影響總督察證供可信可靠的程度，而且相關時間也只是大概數字，幾秒和十秒之間的分別並非關鍵之處。

王官亦指，被告和警察的對答簡短，認為可以在四至五秒內完成。他和總督察非常接近，因而接納總督察所稱，被告案發時必定聽到其指示。

至於被告遭截停，以及他和總督察雙雙跌倒的部份，王官接納總督察和警員盧世華的證供，認為二人說法與片段一致，也互相支持。王官又質疑，被告遭警方截查時，明顯繼續前行，並沒有站不穩或嘗試站直，不接納其說法。

辯方又質疑，總督察供稱被告向前逃跑「兩步」、並且「好近」便遭盧攬著，盧則供稱被告逃跑約四至五米，兩者證供出現分歧。惟王官裁決指不同意辯方此說，認為沒證據顯示總督察所稱的「兩步」其實有多遠。王官又指，涉案片段畫面一度被汽車阻擋，不能單憑片段判斷片中各人的距離。

裁定警員使用合理武力

被告在審訊時出庭自辯稱，案發時曾遭盧用力向下撳，其間他曾「順勢烏低身」，以免頭部直接撞到地面，因而受傷和不能呼吸。王官裁決則指，根據事發片段，只有兩名警員制服被告，而被告差不多已站直，只是上身曾經前傾，認為即使警員曾向下按被告，他也可以呼吸。

辯方亦質疑，警員當時並非正當執行職務、或是被告有合理辯解抗拒警方制服，又指警員沒需要將被告向下按和發射胡椒噴霧。王官就此引述兩名涉案警員作供稱，被告案發時嘗試逃走，不受警方控制，認為警員所用武力屬合理。

王官裁決指，雖然辯方呈上被告的醫療報告及相片，力證被告事後證實有擦傷和頭暈，惟有關相片屬黑白照，未能清晰顯示被告傷勢，也無直接證據顯示有關傷勢如何形成。

【案件編號：TMCC1291/20】

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