【本報訊】7.21元朗白衣人暴動案審訊繼續，昨首度有目擊證人講述港鐵元朗站內實況，稱車站大堂付費區內市民曾與閘外白衣人對峙，雙方各約30人，閘內市民衣服顏色各有不同，並非控方開案時所指的近百名黑衣人。白衣人起初未有施襲，惟看見閘內的時任議員林卓廷後，突然行動升級，步近收費區叫囂及拍打閘機，復以藤條、木棍、雨傘、水樽等攻擊閘內人士，市民開傘自衞。證人引述林曾表示「同元朗警區講咗，警察好快嚟」。

傷者A當晚與太太乘搭西鐵綫列車途經元朗站，由於列車停站後良久不關門繼續行程，A與太太下車打算轉乘輕鐵。A憶述由月台落到車站大堂，在閘內付費區看見地上有一灘血及一條斷開的木棍，並有大群市民，時任議員林卓廷亦在場。血迹呈「一點點」狀，他分不到是否已乾涸。現場消息稱破爛木棍及血迹與一名女子受傷有關，她當時在女廁接受急救。

T恤寫「廈溪」 疑涉同鄉會

至於閘外，A稱看見20至30名白衣男女在F出口附近徘徊，手持藤條、木棍或雨傘，突然起哄叫囂，用木棍指罵閘內市民。閘內市民大部份表現驚恐，「真係唔知發生緊乜嘢事」。A指白衣人初時沒有特別動作，但當看見閘內的林卓廷後，他們走近付費區，用手、木棍、藤條拍打入閘機及玻璃圍欄，開始叫囂。

法官葉佐文問，市民其實有否與白衣人吵架？A稱閘內市民與白衣人原本無衝突，市民當時表現驚慌，林卓廷曾表示「同元朗警區講咗，警察好快嚟」。市民看見白衣人拍打閘機及圍欄後，開始有些激動，演變成與白衣人對罵。

A在晚上10時49分開始用手機直播現場情況，庭上播放該片段，可見有白衣人手持及揮動香港區旗，有人舉起「保護元朗 保衞家園」的發泡膠標語牌，以粗口辱罵閘內市民。有白衣人挑釁說「出嚟吖！出嚟打吖」，有市民回罵「×你老母，牛屎佬！」

片段顯示，閘外有穿深色衫市民被一群白衣人追打，閘內有人表示被閘外拋來的水樽掟中。曾有白衣人嘗試推開職員閘口進入付費區，其他白衣人不時在逞強後往後退，閘內有人高喊「黑社會，唔好走！」

主控官周天行隨後就片段內容詳細向A發問，A憶述白衣人群中有女性，也有穿粉紅色上衣、皮膚黝黑的中年男子，並稱有人揮動中國國旗和香港區旗。有白衣人的白色T恤上，由右至左寫了「廈溪」紅色大字，令A認為白衣人可能是有組織行事，兼與同鄉會有關連。

A續指有白衣人推開入閘機旁的職員閘口進付費區，其他白衣人出言挑釁後有向後退，另有手綁紅繩的中年男子拿出手機拍攝，拍了很久。片中傳出有人多次齊聲高叫「香港人加油」，一把年輕男子聲線以英語描述現場情況，又用廣東話向白衣人一方高呼：「我係新社聯㗎！我做過新社聯㗎！請問你喺度搞乜呀？」A在庭上承認該男聲是他本人。

控方問為何開傘 證人稱自衞

控方問A，片段顯示閘內市民曾打開雨傘，問A他們為何需要這樣做。A稱各人明顯是在自衞，因白衣人以藤條、木棍、雨傘、水樽、發泡膠標語板等攻擊閘內人士。控方隨後向A指，閘內有人曾向閘外掟出物品，惟A稱沒印象。

六名不認罪受審被告王志榮、黃英傑、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛、「飛天南」吳偉南、八鄉鄉委會居民代表鄧英斌，以及蔡立基，各被控暴動及蓄意傷人。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20