本港第四波疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去數星期確診數字有下降趨勢，但每日仍然維持10至20宗個案，當中三、四成涉源頭不明個案，故正研究多個方案加強緊密接觸者安排，料最快明日（27日）開會討論，會盡快公佈。

張竹君指，由於無法確定源頭不明個案密切接觸者有否接受檢測，加上潛伏期大部份都是7日內，故正考慮將患者發病前7日密切接觸過的人全部送往檢疫。

患者若初步確診 家居接觸者即送檢3天

張又指，目前患者初步確診時，才將其同住家人當作密切接觸者送入檢疫中心，但因目前密切接觸者可能要等半日才有病毒檢測結果，如果發現陽性才將他們的家人送檢，就會出現半日遲緩，未來希望可以將其家居接觸者先送檢疫中心3天，若個案最終檢測陰性，就會送回檢疫中心繼續檢疫，家人則檢疫3天後便可離開。若緊密接觸者3天內確診，其家人則需繼續檢疫。

公司員工全體驗毒定義 由兩人確診減至一人

另外，張竹君指公司亦會有傳播的出現，現時是有兩名員工於公司內一同工作的地方確診，便會發出強制檢測的通告。但對小公司來說一旦有爆發出現，便會將有關人士送去檢疫中心。因此當局打算一旦有一位工作者確診，無論是餐廳及公司都會出強制檢測的通告。

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