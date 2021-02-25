財政司司長陳茂波昨日公佈的財政預算案，相信是香港自回歸以來，劣評最多的預算，單看香港民意研究所公佈的即時民調，財政預算案支持率是自1998年以來最低已知。

有專業人士笑言，陳茂波「最叻」之處，「就係一次過將黃同藍，上、中、下三所有階層都辣着，真係冇邊個財爺做到」，有政界中人也笑言，建制對預算案「鬧就兇狠」，「立法會佢哋玩晒，今次又睇佢哋敢唔敢逼政府讓步，定又係最後都係唔理民意」。

建制「鬧就兇狠」 恐不敢反對

該專業人士笑言，以往財政預算案不是被批益中產、忽略基層，就是中產抱怨糖不及基層多，從未見過「基層又鬧政府見死不救，中產又鬧已凍薪減薪，仲要向佢哋開刀，呢樣嗰樣加稅」，連他的一些已「上岸」的朋友，也罵財政預算案累街坊，「呢啲人一早上晒上岸，個個都唔理政治炒下股投資，點知畀預算案搞到輸錢，其中一個話喺香港咁耐，未見過一份預算案搞到小股災，港交所連跌兩日，呢個陳茂波真巴閉」。

另一政界人士表示，陳茂波今次財政預算案明顯沒有理會民意，「連建制派嘅意見都唔理，你睇經民聯張華峰大鬧加印花稅罔顧佢業界生存空間，民建聯、工聯會鬧冇失業援助金，陳茂波都懶理，就知政府根本唔再介意份預算案有冇民意支持」。

該政界人士又笑言建制對預算案「鬧就兇狠」，但同時建制「身體又很誠實」，「最後咪又支持」。

不過，今次和以往不同，「以往立會有民主派，政府怕唔夠票，多多少少讓啲甜頭畀建制，𠵱家立法會建制玩晒，政府根本唔怕建制投反對票」，而今次不滿預算案民意，黃、藍陣營也有，「如果建制唔敢逼政府多多少少讓步，係咪連自己支持者嘅民意都唔理，最後都係撐政府？」

周一及周五刊出

季陶