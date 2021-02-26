反修例運動期間，網民不時呼籲到全港商場「和你Shop」及「和你唱」抗爭。去年母親節當日亦有同樣活動，3名青少年當日在山東街把3袋垃圾置於行車路，隨即被一直跟蹤他們的警員制服拘捕。其中18歲青年今承認阻街罪，辯方代表求情指當時山東街沒有車輛行駛，被告只是衝動犯事，請求法庭考慮過去兩年的社會環境，並謂：「我自己有幾十年人生經驗，都受好大衝擊，更何況係18歲嘅被告。」裁判官鄭念慈指被告戴了手套，不認同是衝動犯案，決定先索閱報告後始判刑。

18歲被告周天浩承認在公眾地方造成阻礙罪，控罪指他於去年5月10日在山東街遺下3袋垃圾。案情指，便衣警當晚9時半在山東街巡邏，看見被告與兩名男童在後巷出現，懷疑他們會犯案，於是觀察3人。

當走到山東街59號對開時，被告與兩男童各把一袋垃圾放出行車路，隨即被捕。被告當時身穿黑衣及戴了黑色面罩。放置垃圾的過程被傳媒公開片段拍下來。

辯方求情指，被告坦誠認罪，可幸事件沒造成意外，也沒有任何人受傷或造成財物受損，而被告是甫放下垃圾便即被捕，對道路造成的阻礙時間不長。

辯方亦指，山東街並非主要幹道，控方亦同意案發時沒有車輛駛經，而被告未有堵塞整條路，形容案件嚴重程度不論在同類控罪抑或社會事件案件中，皆屬輕微。

辯方續指，被告一時愚蠢、衝動和鹵莽犯案，因案件而留下案底，成為人生不可磨滅的污點，對於現年18歲、原先沒有案底、且仍在學及尚未投身社會的被告而言，已是很大懲罰。辯方代表又對裁判官動之以情，指經歷過去兩年香港的社會情況，自己幾十年人生經驗也受到很大衝擊，何況是18歲的被告，他可能只是未能消化香港發生的事。

裁判官鄭念慈查看控方文件及照片後，指出以被告當時衣着及戴了手套，可見他「根本有準備」，不認同是衝動犯事。惟鄭官最終應辯方要求，先索取感化官及社會服務令報告，並讓被告繼續保釋，3月19日判刑。

【案件編號：KCCC2819/20】

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