【本報訊】本港武肺疫苗接種計劃今展開，在政府加快審批下，保護率僅合格的科興疫苗成本港首款接種疫苗，保護率達95%的復星/德國BioNTech（BNT）疫苗延至明日抵港，料最快下周才可接種。有醫護斥政府未待BioNTech到港就展開接種計劃，等於強迫市民打科興，形容接種計劃淪為政治形象工程。

五間提供科興疫苗的社區接種中心今日早上8時起運作，由衞生署負責、曾接待特首林鄭月娥等高官做「打針騷」的銅鑼灣中央圖書館接種中心，工作人員昨忙於準備工作。由中卓醫務營運的九龍灣體育館接種中心，設有15個接種站，中卓醫務表示，以每針時間約五分鐘計算，一日約為1,980人接種，每更有一名醫生及16位護士當值。

德國疫苗明抵港

全港有29日間社區接種中心，其餘24間中心會供應復星／德國BioNTech疫苗。據悉，政府訂購首100萬劑的BioNTech疫苗原定昨日由德國抵港，因有文件問題未解決，要延至明日抵港。消息指，BioNTech疫苗抵港後，政府需四至五日準備，故最快下周後期才可開始接種該款疫苗。

參與營運提供BioNTech疫苗接種中心的仁安醫院護士學校校長袁偉傑稱，尚未接獲任何消息，只能乾等政府通報。

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，政府加快審批科興疫苗，未待BioNTech疫苗抵港就展開社區接種計劃，等於強迫市民注射科興，接種計劃已淪為政治形象工程，「個個打完針話好興奮，但我淨係知，打完危險藥物嘅人，先會有興奮反應，咁你話呢場騷係唔係公關伎倆？」

醫學會會長蔡堅相信，預約接種的七萬人，大部份是心急打針，但部份人其實想接種有效率更高的疫苗，BioNTech延遲來港，政府又硬推科興疫苗，變相「冇得揀」。