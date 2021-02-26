中年男子涉嫌騙取防疫抗疫基金，向當局訛稱經營電子產品零售及美甲店生意，分別名為「易搵公司」及「調理農務公司」，涉及11萬元資助。而一名美甲店女東主疑借出店舖供涉案男子拍照，以作申請資助之用。二人被控欺詐等罪，今在東區裁判法院指堂。控方申請暫時毋須答辯，案件押後至4月12日，被告獲准繼續保釋。

兩名被告為42歲男子李鈺楠及36歲女子余淑芳。男被告被控一項欺詐罪，控罪指他於去年3月23日至5月25日，向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員訛稱，已於去年1月1日前在大角嘴埃華街大眾樓7樓某室實際營運電子產品零售的「易搵公司」，符合防疫抗疫基金的申請資格，致使職員向他發放8萬元資助，導致他本人可能獲益或令特區政府蒙受不利。

他另與女被告同被控一項串謀透騙罪，控罪指他們於去年5月10日至7月15日，一同串謀以不誠實手段詐騙香港特區政府，即向政務司司長辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處職員及代理人羅兵咸永道諮詢服務有限公司職員訛稱，男被告已於去年4月10日前於上述同一地點實際營運一間美甲店「調理農務公司」，符合防疫抗疫基金的申請資格，而誘使職員向男被告發放3萬元資助。

女被告另被控一項誤導警務人員罪，控罪指她於去年8月27日在位於荃灣的警務處新界南交通總部報案室1號會見室內，明知地提供虛假資料、即自稱從來沒有向他人借出其位於荃灣海壩街荃立方2樓某舖的Art Nail美甲店，用作申請政府資助計劃，誤導女警何潔盈。

據知，男被告聲稱於大角咀埃華街一樓上單位經營電子產品零售公司，符合申請防疫抗疫基金零售業資助計劃資格，獲發放8萬元。其後男被告又串謀女被告聲稱在同一地點經營一間名為調理農務的美甲店，以申請美容院、按摩院及派對房間資助計劃，誘使發放3萬元津貼。

有關機構接獲申請後起疑，案件交由警方調查。警方從男被告的電話內找到女被告發出的信息，同意借出位於海壩街的美甲店予男被告影相，以作申請。而女被告可獲資助額的一成作為報酬。

【案件編號：ESCC415/21】

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