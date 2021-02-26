港府強制公務員宣誓效忠，最遲本月底前須簽回聲明。限期將至，已有多個政府部門爆出公務員逃亡潮。據勞工處最新數據，去年12月和今年1月已有12名員工主動請辭，4人屬勞工事務主任職系。據了解，2月至少再有5名勞工事務主任離職，除了已告解散的新公務員工會前主席顏武周，負責強積金對沖政策的首席勞工事務主任陳穎嫻亦於近月請辭。有離職者表示，辭職因為正準備移民，不想被迫簽署效忠聲明。

公務員事務局上月15日起向各部門發通告，要求去年7月前受聘的所有公務員，簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，最遲一批公務員須於本月底前簽署聲明。若於限期前未有簽署而沒有合理解釋，當局會根據個案情況，展開終止聘用行動。繼社會福利署、衞生署、消防處和房屋署流失大批專業職系人員後，勞工處近月亦出現離職潮。

上月辭職人數佔過往全年約三分一

勞工處資料顯示，去年12月及今年1月，合共有24名員工離職，當中12因辭職離任，每個月有6人辭職走人。

根據處方紀錄，1月並非辭職「高峰期」，2020年和2017年都沒有人因請辭於該月離職；2019年和2018年則分別有3人和兩人。近3年來，處方每年因辭職離任人數為21人，即平均每月有1至2人遞信，單計上月離職人數已佔全年約三分一。

辭職員工：準備移民 不想簽效忠聲明

事實上，公務員宣誓事宜於去年中起醞釀，部份人趕在政府發出宣誓聲明前遞信。消息指，若計及2月數字，過去3個月，勞工處至少有17人因辭職離任，當中9人屬勞工事務主任職系，人數比過去同期飆升幾倍。

根據處方過去紀錄，2019/20年度12月至翌年2月因辭職而離任人數為0；2018/19年同期有8人；2017/18年度則有5人。有離職者表示，辭職因為正準備移民，不想被迫簽署效忠聲明，而據他了解，不少員工都是基於這些原因遞信。

離職首席勞工事務主任屬首長級D1職級 月薪最高16萬

據悉，勞工處「對沖政策科」的首席勞工事務主任陳穎嫻近月亦已請辭，未知辭職原因，料下月離任。首席勞工事務主任屬首長級D1職級，月薪最高165,200元。勞工處回覆查詢時，未有否認有關消息，稱不會評論個別公務員的聘任事宜。

處方指，如公務員已給予辭職通知，一般而言，部門不會要求他們簽署聲明；而勞工處人員的離任屬一般人事更替，適時進行招聘工作，填補流失人員的空缺。

職工盟總幹事蒙兆達指，宣誓風波致各政府部門士氣低落，「呢種效忠文化，同以往公務員政治中立嘅原則背道而馳」，他說，得知有資深公務員即使將近退休年齡，亦寧願犧牲「長俸」，付補代通知金即時離職，勞工處爆離職潮，情況絕非冰山一角。

工會憂首席勞工主任離職拖慢取消對沖步伐

蒙擔心，勞工處流失人才會影響服務提供，「少咗有經驗嘅人，做嘢慢咗手腳，呢啲情況一定會有」，加上負責強積金對沖政策的重要公務員離職，落實取消強積金的對沖方案恐一拖再拖。勞工及福利局局長羅致光上月指，希望盡快完成取消強積金對沖安排的法例草擬工作，目標於下一個立法年度審議。蒙認為，陳穎嫻離職勢必拖慢法案起草，以及政府與各持份者溝通等開展工作，憂慮政策落實會再有變數。

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