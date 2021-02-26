中國科興疫苗今日（26日）開打，政府晚上公佈，首日共約6,000人接種第一劑疫苗，自本月22日以來累計超過6,600人接種第一劑疫苗。

食衞局局長陳肇始及負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權今早到中央圖書館，視察社區疫苗中心首天運作情況。聶指，下周一（1日）將會重開網上預約，並增設3間社區疫苗中心，總數8間疫苗接種中心但只接種科興疫苗；另18間普通科門診亦可供預約接種科興，預約日期可至3月26日。

至於原訂昨日（25日）首批到港的德國BioNTech及中國復星合作的「復必泰」疫苗，抵港日期一推再推。政府新聞處晚上發稿，稱首批「復必泰」疫苗明早10時抵達香港國際機場，聶德權和陳肇始將到場視察。

下周一早上9時起重開網上預約

聶德權形容，中心運作暢順，「同啲市民傾偈，佢哋都覺得清楚、流暢」。現時已有7萬名市民完成網上預約，並於接下來的兩個星期陸續接種疫苗。

聶德權指，由於市民對接種疫苗反應踴躍，市民亦希望盡早接種疫苗，下周一（1日）早上9時起重開網上預約，並增設3間社區疫苗中心，包括將軍澳體育館、葵涌林士德體育館，以及屯門友愛體育館，連同原有的5間注射科興疫苗的社區疫苗中心，意味到時合共有8間中心可供預約。市民可預約至3月26日。

聶指，由於兩劑科興疫苗注射時間相隔28日，3間新中心暫定會開放56日，即2個28天周期，以便市民完成接種。3間中心首階段接種的均為科興疫苗。被問到往後會否提供BioNTech「復必泰」疫苗，聶指，隨後將會視乎情況而定。

最快3.1可到私家診所接種疫苗

現時可接種疫苗的地點，除了各區的社區疫苗中心，亦有18個提供疫苗接種的醫管局普通科門診可供疫苗。聶德權指，私家診所亦將會有科興疫苗供應，已參與是次計劃的私家醫生，近日已向衞生署通報各診所所需的疫苗數量。

下周一起，政府會陸續運送疫苗到各間診所，預計最長3日內就會全部運送完成，意味市民最快可於下周一到私家診所接種疫苗。由於各間診所的疫苗供應數量各有不同，因此市民不需網上預約，只需直接聯絡診所，有關參與名單將於下周一上載到疫苗網站。

5類人士可獲優先接種科興疫苗，包括60歲以上人士等。聶德權指，得知部份長者對網上預約有困難，建議長者可到郵政局或公共屋邨辦事處，指「到時有人會協助」。長者亦可選擇到私家診所接種疫苗，便不需要使用網上預約。

BioNTech疫苗料明日到港

另外，原定昨日到港的BioNTech「復必泰」疫苗一再延遲，聶德權指，首批BioNTech「復必泰」疫苗將於明日到港。對於比原定到達日期稍稍延遲，聶認為並不算是「重大延誤」（significant delay），因此不會延遲BioNTech「復必泰」供應的時間。。

陳𦘦始補充指，於本周初一眾政府官員以及部份優先接種組別人士已注射科興疫苗，「打完到而家，都無接獲任何特別事件或者異常情況」，包括未有出現「針口痛」等一般情況。局方已設立機制監察市民接種疫苗後有否異常情況，亦將於今午到立法會財委會，審議10億元的疫苗基金，形容是「有備無患」。

陳肇始與聶德權中午12時許轉到官涌體育館疫苗接種中心視察。該中心由尚至醫療集團及香港私人執業醫生協會共同營運，專門接種科興疫苗。中心今日起連續6個月投入運作，營運時間為星期一至日上午8時至晚上8時。接種中心內設14個接種間，每天最多可提供約1,000劑疫苗接種，由尚至和協會約100名醫護協助打針。

衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆教授、香港私人執業醫生協會會長郭寶賢及副會長何學工今日即場接種疫苗以鼓勵市民盡快打針。

官涌中心3人因過敏等原因不能接種科興

郭寶賢指，接種者要在資訊站先閱讀細則，同意後再安排去接種間接種，最後在等候區休息，今早運作初期稍為擠迫，較多市民擠在資訊站，隨後開始接種漸紓緩人潮，半日運作大致暢順，今早已為逾400名市民接種，當中有3人因為過敏及短期內曾接種另一種疫苗，而不能在今日接種武肺疫苗。他透露，中心現時每日1,000劑疫苗承載量可以再增加，上限可達每日2,500劑，稍後會視乎運作情況與政府商討增加預訂額。

劉宇隆強烈鼓勵市民盡快接種武肺疫苗，他指政府購入3種疫苗，市民可以自由選擇適合自己的疫苗接種，不論打哪一種疫苗，最重要是大家願意踴躍參與接種計劃，他料隨着BioNTech即將到港、阿斯利康疫苗於6月抵達，如果坊間接種反應理想，達到群體保護率五成以上，相信最快今夏可以開始放寬社交距離措施。

8間接種科興的社區疫苗中心

1. 將軍澳體育館（新增）

2. 葵涌林士德體育館（新增）

3. 屯門友愛體育館（新增）

4. 九龍灣體育館

5. 天水圍天暉路體育館

6. 香港中央圖書館

7. 佐敦官涌體育館

8. 沙田源禾路體育館

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！