香港經歷過去一年的抗疫，不少中小企面對經營困難。政府理應果斷推出逆周期措施支援，但無論是在抗疫政策，抑或剛發表的《財政預算案》，都只是「做啲唔做啲」，即使有電子消費券及中小企百分百擔保貸款，都只是杯水車薪。

香港即將推出的電子消費券，每位居民會有5,000元，但會分五期發放及需經過儲值支付平台使用。筆者認為港府此舉只是將簡單問題複雜化。推出電子消費券的目的就是鼓勵全民消費，但香港電子消費平台未算普及，尤其年長一代，大多沒有智能電話，或不熟用電子消費平台，港府到時會怎鼓勵這類市民消費？

消費券參考台澳更直接

現時香港比較成熟的電子消費平台，只有支付寶、八達通或PayMe，而且未算普及，政府推出電子消費券，是否要市民強制使用這些軟件，尤其一些中國大陸的支付平台，在目前高度敏感的政治環境，平台的網絡保安會否又引起另一波的政治問題，筆者對此表示關注。

此外，香港政府一直沒有推出相應政策，鼓勵中小企使用這些支付平台，那如果推出電子消費券，在目前水深火熱的經營環境，中小企是否需要額外增加設置成本，這絕對是中小企業要考慮的問題。筆者認為政府可提供一些技術支援，或豁免安裝及租機費，為中小企提供誘因，令更多企業受惠。

相對台灣、澳門的消費券，它們都比香港更直接及幫助小商戶的生意。台灣的消費券就是採用實體券，然後民眾消費時可以混合現金使用，從而產生乘數效應，促進內需經濟。而澳門就派發一張電子消費卡，市民就可憑卡到餐飲、零售百貨等商店消費。筆者認為政府可參考兩地經驗，向每位香港市民派發消費卡，並適用於香港所有大小商店，真正做到刺激消費氛圍，支援中小企，並且不需要廢時失事，要年長一輩使用支付平台，只需憑卡消費，真正做到以人為本。

至於中小企百分百擔保貸款，自第一輪的防疫抗疫基金推行至今，即使政府再次延長申請時限及還款期、提高貸款額，但筆者仍覺得政府需要將申請程序簡化。銀行作為最後把關，往往有其商業考慮，要中小企提供業績報告及抵押品，所以對不少急需資金周轉的商家來說，他們都不太感興趣。筆者亦有廠商朋友指，申請期頗長，做不到及時雨的幫助，所以政府應盡量將申請時間壓縮，讓中小企盡快得到貸款，以解燃眉之急。

筆者與其他中小企一樣，面對經營環境困難，都願共度時艱，但同樣希望政府「落返地」，真正了解一下中小企業的訴求及困難，而不是推行一些半桶水的紓困措施。政策半桶水，會令香港的經濟環境更加水深火熱。波叔，你肯落地未？

溫仲然

中小企業國際協會理事