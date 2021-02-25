【本報訊】新一年度財政預算案首度揭露港人需要為80億元「維穩軍費」埋單，特區政府昨出稿，稱撥款安排「嚴格按照」港版國安法規定進行，惟實際上有部門涉及維護國家安全事宜開支，需自行從部門預算開支承擔，未有全面跟從港版國安法第19條要求。

據司法機構日前回覆本報查詢，就指所有國安法指定法官來自現任法官，又稱司法機構所有法官及司法人員及支援人員編制和開支預算，在2021/22財政年度全數包括在財政預算案中「開支總目80-司法機構」內，預算亦包含支援法庭運作和服務等開支。換言之，雖然國安法官及相關案件開支屬維護國安範疇，卻非由80億國安專門款項支付。

陳國基薪金未知是否分拆

教育局開支預算亦隱含關於維護國安項目，當中「其他教育服務及資助」便包含國安教育及師訓支出，預計較上年度的修訂預算大增逾3.5億元，同樣並非由該80億元專門款項支付。

而特區政府據港版國安法成立維護國家安全委員會（國安委），當中成員主要來自現時由中央任命的主要官員，但兼任國安委秘書長的行政長官辦公室主任陳國基，本身屬行政長官辦公室人員編制，其薪金及津貼過去均由「總目21-行政長官辦公室」承擔，未知如「嚴格按照」國安法規定，他參與國安委工作時，其薪金及津貼是否需要按比例分拆，改由專門款項承擔。