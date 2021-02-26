多名參加「35+」初選的民主派人士，今天（26日）突然接獲警方通知提早至本周日（28日）報到，包括參加衞生服務界初選的袁偉傑。原是仁安醫院護士訓練學校校長的袁偉傑向《蘋果》表示，今午接獲醫院通知他「被辭職」 及須同日離職。

對於須要突然離開工作了4年的醫院，袁稱感到詫異，但亦理解院方決定，「對醫院無恨、無嬲」。仁安醫院由「四叔」李兆基家族的恒基兆業全資擁有，其長子李家傑現時是全國政協委員。

接獲院方通知已「被辭職」及須同日離職

袁偉傑今日在其Facebook發出帖文，指「原來今日係我在仁安做校長的last day，盡咗最大努力去做好護理教育的工作，無悔無憾。」袁表示，上月初遭警方拘捕及保釋後如常上班，今早接獲警方通知須提早於本周日報到，同日下午突然接獲醫院通知他「被辭職」及須同日離職，今午即時與同事話別及交代工作。

他直言，外界毋須特別揣測，仁安醫院是私營機構，有權按自己的方向作出決定。對於有否後悔參加初選，他指：「無話後唔後悔，有啲嘢行咗就係行咗，自己由始至終都係溫和，希望香港醫療發展有改善，唔覺得自己有錯。」他稱對醫院也沒有恨或憤怒，理解醫院的決定，並感謝院長李繼堯多年來對他的信任，不過「一日兩個消息都好詫異」。

自認溫和派 被指顛覆國家政權感不解

袁偉傑指，「大家犧牲唔同嘢」，並笑指要開始「搵工」，「做番註冊護士都無所謂」。對於本周日可能會正式被落案起訴，他指自己從沒提倡推翻政權，甚至曾協助年輕人加深了解自己國家，卻被指顛覆國家政權，至今不能理解。

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