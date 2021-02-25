【私了便衣案】

【本報訊】去年元旦「毋忘承諾，並肩同行」遊行，未幾遭警方腰斬。示威者當晚轉戰旺角堵路示威，其間有便衣警遇襲，兩名負責把風的男子被裁定襲警罪成，判囚三個月。

指原審判刑原則性犯錯

律政司不滿刑罰過輕提覆核，上訴庭昨接納申請，指原審裁判官判刑原則性犯錯，量刑明顯不足。鑑於罪行和情節嚴重，刑期起點應為12個月；惟考慮兩人已服畢原本刑期，酌情減刑後改判入獄10個月。

律政司高級助理刑事檢控專員黎嘉誼庭上指，原審裁判官林子勤錯誤區分夥同犯案的刑責，於沒有任何實質證據支持下，接納把風的兩名答辯人李炳希（22歲）和利子恒（25歲）自稱對法律無知，作為有力的減刑因素，屬原則性犯錯。以案情嚴重性，包括涉事警員何思駿遇襲後頭部受傷，顱內出血，判刑三個月明顯不足。

黎並指黃之鋒非法集結案判刑指引適用於本案。高院首席法官潘兆初質疑控方原審時並無控告非法集結罪，「點可能係咁？」黎解釋，本案涉人多勢眾、夥同犯案及暴力元素，證據上已清楚顯示。上訴庭法官彭偉昌則認為「當日發生乜事，大家都知」，毋須花時間爭論；高院法官潘敏琦亦指，「其實夥同犯案，人多勢眾，本身已經係加刑因素」。

代表兩答辯人的大狀藍凱欣陳詞指，案發當日雖有聚集發生，惟本案案情並無相關情節。彭官反駁指案發日遊行引發的事件被廣泛報道，眾人皆知，故此「唔使爭拗」。藍指兩人是在施襲的後段才出現，半分鐘後已完結，而且把風與真正落手襲擊者角色有別，罪責亦應有所不同；又指兩人對法律認識不足，只因不想朋友被發現，才會倉卒決定為把風。

案件編號：CAAR14/20