今次中招的潮店及網店都有一個共通點，就是少女騙徒洞悉現時市民透過多家主要銀行利用櫃員機「過數」付款，收款人不會收到任何付款通知或短訊提示，記者日前以客戶和傳媒身份聯絡本港多間主要銀行，包括滙豐、恒生、渣打、東亞、中銀、花旗銀行，查詢市民利用不同途徑收款，銀行會否作出通知，當中六家銀行於市民用櫃員機「過數」後，收款人是不會收到通知。

綜合銀行回覆，若以銀行櫃員機「過數」，只有花旗銀行可選擇短訊或電郵通知，但收款人亦可選擇不接收；其餘幾家銀行不會通知收款人。因此若有人存心犯案，都可藉偽造入數紙「博大霧」，實質並無過數，店主若不細心檢查賬目，亦會令騙徒有機可乘。

至於市民若使用「轉數快」過數，恒生、東亞和渣打銀行會透過電郵、短訊或銀行應用程式通知收款人有款項入賬；花旗和中銀客戶可以按個人選擇會否收取通知；滙豐客戶則要下載該行的應用程式，收款時方收到電郵。

銀行通知條件不一

以信用卡進行交易時，恒生、東亞和渣打的客戶進行無卡交易時才會收到通知；花旗的客戶需要在應用程式或致電信用卡中心登記才會有通知；中銀的客戶若想收到通知，必須將信用卡與微信「綁死」；滙豐則不會就信用卡使用情況發出任何通知。

以最傳統的支票入數，則六家銀行都不會通知收款人。各銀行提醒市民，最好定期查閱個人戶口月結單，發現有異常情況可即聯絡銀行跟進。