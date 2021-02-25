頭暈是日常生活中很常見的症狀，就像頭痛一樣，每個人多少都曾經歷過這種不適。最常見的頭暈原因，是因為掌管平衡感和方向感的前庭系統出現問題所致，毋須太緊張。然而有部份頭暈則與腦部問題有關，不能輕視！

農曆新年前遇到一位病人，他於早上出現突發性頭暈，但除此之外沒有其他不適，因他以前也偶有頭暈現象，所以不以為然。但到了下午，頭暈變得越來越嚴重，還伴隨着嘔吐，遂前往醫院求診，因病人本身有糖尿病，醫生綜合評估病歷及臨床徵狀後，認為有機會是血糖過高引起急性糖尿病酮酸中毒，此症也會引起頭暈、嘔吐、神志不清甚至昏迷，於是病人被安排入院接受進一步跟進及治理。

可是近黃昏時，病人情況急轉直下，頭痛加劇，伴隨神志迷糊，緊急腦部電腦掃描發現他的小腦出現缺血性中風，病變部位開始腫脹並壓迫腦幹，同時引起急性腦積水。當我接手為病人檢查時，他已陷入昏迷狀態，瞳孔反應遲緩，維生指數不穩定。這是由於小腦壓迫腦幹，加上腦積水致顱內壓增高，若不即時醫治，恐有性命之虞。

因情況危急，當晚即安排緊急手術，在病人顱骨鑽一個小孔，插入一條顱內壓導管，把腦積水的壓力釋放出來。另外，也要從後頸後顱窩位置，進行後腦顱窩骨板移除減壓術，將腦膜打開為因中風腫脹的腦部騰出更多空間，以減輕對腦幹的壓力。然而手術只是第一步，病人術後需在深切治療部靜養數天，腦部的腫脹情況，要過了第四至第五天的高峯期後才會慢慢消退，其間如果腦部腫脹不受控，甚至可能要切除部份腦部，這當然也有生命危險。

這位病人的年齡不大，是家庭支柱，可想而知家人有多焦急和徬徨。可幸經過兩星期的緊密治療，病人漸漸回復清醒，並踏入康復期，總算在新年期間為他和家人帶來一點新希望。病人之後仍需努力進行復康訓練，期望他可慢慢進步，重新站起來，重拾自主生活。

黃海東 中大醫務中心神經外科專科醫生