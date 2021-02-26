日式拉麵店爆員工集體「穿櫃桶底」！廉政公署今日（26日）落案起訴10名日式拉麵店「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」的前僱員，涉嫌串謀盜竊收銀機內的現金收益最高共約27萬元，並行賄受賄以縱容挪用公司款項勾當。10名被告已獲准保釋，下星期二（3月2日）在觀塘裁判法院應訊。

廉署指，10名被告均為經營「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」品牌的佳偉餐飲有限公司前僱員，職級由助理營運經理、店長、部長林廷峯，至高級廚師、廚師、侍應和兼職侍應。

眾人被控共12項罪名，包括3項串謀盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條；7項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條；及2項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

涉在兩店挪用現金

其中9項控罪涉及店長吳偉濤、部長林廷峯等8人，涉嫌於2017年8月至2018年11月期間，在「廣島霸嗎拉麵」將軍澳分店挪用最高逾22萬元現金，並行賄以縱容有關盜竊勾當，並涉嫌一同與一名佳偉餐飲時任總廚串謀，從收銀機偷竊現金。林廷峯又分別向總廚和廚師提供6,000元和9,000元賄款，令對方縱容他從收銀機偷竊，及向廚房員工口頭「落單」的報酬。

餘下3項控罪指，店長吳偉濤等3人涉嫌於2018年8月至11月期間，在「風雲丸」尖沙嘴分店挪用現金收益最高達4.5萬元，並受賄以縱容有關盜竊勾當。負責巡查餐廳的助理營運經理陳家泰則涉收受吳偉濤賄款共4,000元，作為縱容吳偉濤偷竊的報酬。

10名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（3月2日）在觀塘裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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