【本報訊】前年10月連串反蒙面法示威，有地政總署測量員在牛頭角管有一支雷射筆，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器受審。裁判官屈麗雯昨裁決指，不接納被告辯稱雷射筆是工作所需的說法，又指他當時身穿黑衣，看見警察便逃跑，行為可疑，裁定他罪名成立；明言控罪嚴重，無可避免要判監。

官不信工作需要

被告雷启添（33歲）被指前年10月13日，在牛頭角道遊樂場一帶犯案。辯方求情透露，被告與妻子育有一名四歲女兒，明白判刑選擇不多，懇請法庭輕判。被告須還柙至下月11日，索取背景報告再判刑。

被告早前供稱，舊雷射筆用了兩至三年，基於工作需要，於事發前一個月購買涉案雷射筆。

雷當日與胞妹行經現場，見到警方追截黑衣人，驚慌失措下尾隨黑衣人跑入遊樂場而被捕。

惟屈官質疑，被告隨黑衣人逃跑只會更可疑，成為警方目標。而被告自顧自奔跑，絲毫沒理會胞妹；胞妹則以心情驚慌為由，對胞兄被警方拘捕一事不查問、不探究，屈官認為兩人供詞不合情理，不接納兩人證供。

屈官續稱，被告當日不用上班，不認為他攜帶雷射筆身處現場屬偶然，更不相信該雷射筆有正當及合適使用的意圖，唯一推論是供被告或其他人用以傷害別人，故裁定被告罪名成立。

案件編號：KTCC2045/20