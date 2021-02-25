【本報訊】葵涌麗瑤邨發生殺夫兇案，患精神病多年老婦昨凌晨趁丈夫熟睡，從廚房取出一把菜刀，朝丈夫頭部狂斬六刀，丈夫劇痛驚醒呼救，驚動睡在客廳的女兒報警。男事主負傷制服妻子後由警員送院搶救，但傷重死亡，妻子則涉嫌謀殺被捕送院。警方指疑兇患精神病多年，有指她懷疑丈夫有婚外情，警方正循其精神狀況、夫婦感情及經濟狀況等多方面調查。

案中遇害男子姓劉（69歲），與被捕的姓劉（73歲）妻子育有一對子女，兒子已婚遷出，40歲女兒與二人居住麗瑤邨貴瑤樓一單位。據悉，男死者早年任職清潔工，退休十多年，劉妻為家庭主婦，據知患有抑鬱症及精神分裂症超過30年，多次進出醫院，但定期有覆診及服藥，並有社工跟進病情。

事發昨凌晨4時許，當時兩夫婦在房睡覺，其間劉婦醒來到廚房取來菜刀，狂斬熟睡中的丈夫頭部，男事主痛極呼救驚醒女兒，她赫見父親滿身披血痛苦呻吟，母親手持一把染血菜刀，她馬上報警。警員手持盾牌到場，當時男事主仍然清醒，負傷成功奪刀，並把妻子按在地上制服，由警員拘捕其妻。男事主其後陷入昏迷，由救護車送院搶救，但至凌晨5時40分證實死亡。

警方初步驗屍發現，疑兇刀刀斬頭，死者前額、頭頂及後腦至少有六處刀傷，分別4至10厘米長，疑失血過多喪命。疑兇亦受輕傷，黑布蒙頭送院敷治，因其情緒不穩，留醫瑪嘉烈醫院，警方暫未能與她接觸。

事發後屋內滿地鮮血，警方撿獲疑是兇器的染血菜刀，警方初步調查發現，前晚男死者與妻女一家三口一起吃飯，當時兩夫婦沒有爭執，兇徒前晚亦有依時服藥，案發前男死者已入睡，女兒在廳中睡覺，警方懷疑兇徒趁丈夫熟睡施襲。警方指兩夫婦一直無家庭暴力紀錄，但劉婦患精神分裂及抑鬱症多年，早年曾入住葵涌精神科治療，及後出院回家，一直定期覆診及按時服藥，對上一次覆診是本月8日，無襲擊任何人紀錄。死者弟弟昨稱兄嫂生前恩愛，對發生慘劇感惋惜。

疑夫有外遇

消息指劉婦近日思疑丈夫有外遇，懷疑因此施襲，警方亦循兇徒的精神狀況、夫婦間感情及經濟狀況，其中是否涉及男方有外遇更是調查方向重點之一。

不過，在街坊眼中兩夫妻十分恩愛，指爆疫前二人曾去印尼峇里島及北京等地旅行，劉婦雖患病但丈夫對她不離不棄，經常陪妻落樓散步，「個老公成日陪老婆落樓散步，佢老婆深居簡出，好少外出，平日就係見佢哋喺樓下散步囉。」

兩夫婦為麗瑤邨老街坊，居住邨內34年，兒子多年前結婚搬出並移居台灣，剩下女兒與雙親同住。街坊指男死者在荃灣川龍有一塊農田，熱愛田園生活的他愛種植蔬果，不時把栽種的蔬果及香蕉贈送街坊，昨晨傳來噩耗，街坊無不惋惜難過。