新冠疫苗接種計劃在本周展開，科興疫苗先行，BioNTech疫苗在下月可用，英國牛津疫苗可能要等到下半年。市民有選擇是好事，但是如何選擇似乎欠指引。可能因為有「國產」/「洋貨」的感情因素和政治敏感，專家和衞生當局也避免直接比較不同疫苗的利弊，暗示疫苗都是差不多的，總之接種利大於弊，打好過不打。疫苗是值得接種，一般而言這是不錯的，但哪些人士適合接種哪款疫苗，卻是完全不同的問題。

選擇疫苗不只是個人喜好選擇而已，也不能籠統地說喜歡新科技就打BioNTech疫苗（RNA疫苗是新科技），愛傳統就打科興疫苗（滅活疫苗是老方法）。全民接種有兩個很重要的目標：一是保護高危人群；二是建立全民的群體免疫力（herd immunity）。這兩大目標都需要合理的策略方針，例如需有大多數市民接種高效能疫苗，才有望建立群體免疫力。

周日（21.2.2021）本報A4、A5版有記者關冠麒做的三款疫苗數據對比，用心而完整，我細讀了，也印證了自己看過的其他文章。總括而言：

一. BioNTech疫苗的副作用比科興較多，包括急性過敏反應，但仍屬罕見。

二. 兩者的保護作用相差頗大，科興疫苗的效能較低。

三. 科興疫苗的第三期試驗數據因為樣本數目不足，誤差範圍很大，因此其效能的不確定性也大，尤其是長者年齡群，不能肯定效用如何。

我會這樣看：科興疫苗較適用於風險低的群組；較高風險的群組，例如院舍長者與醫護人員，應優先考慮接種BioNTech疫苗，但多病而臨床上衰弱（medically frail）的長者需要個別評估。有疫苗敏感史、懷孕或正在計劃生育的人士兩種疫苗都不宜接種。

政府官員以身作則率先接種是指定動作，但也毋須一律使用科興疫苗。年紀大而位置重要的官員反而應該接種高效能疫苗。這豈不是顯得對國貨欠支持？不應這樣看。我相信在內地領導人也不會單為了示範用國貨就一律接種較低保護效能的疫苗。早前法新社報道，BioNTech與上海復星醫藥達成協議，承諾今年向中國大陸供應不少於1億劑疫苗。選用高效能疫苗是有理可講的。香港推行全民接種要有務實思維，不要為政治正確而模糊目標。

區聞海 （作者為醫生、生命倫理學者）