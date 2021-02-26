前年6月16日反修例大遊行前夕，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭將為他召開死因研訊，今早閉門進行研訊前檢討。據了解，研訊暫定今年5月10日至26日進行，預計有逾30名證人，並有多個有利害關係人士或團體，包括警務處處長、消防處處長，以及太古廣場等。梁凌杰的父母今早沒有到庭，警方也未能聯絡他們。死因研訊主任呼籲梁的父母聯絡法庭。

案件由早前審理過陳彥霖和周梓樂死因研訊的裁判官高偉雄處理。據死因研訊主任透露，法庭擬安排陪審團審理，惟仍需視乎研訊各方的意見。

研訊安排還有其他變數。梁凌杰父母早前曾表示希望召開死因研訊，但據悉他們的律師昨通知法庭，沒收到指示今天代表父母出庭；而父母今早亦沒有到庭，警方也未能聯絡他們。

死因研訊主任透露，法庭傾向如期研訊，原則上可在家屬缺席下進行，不過家屬的參與是需要考慮的因素，法庭會再嘗試聯絡。死因研訊主任呼籲梁的父母聯絡法庭，可致電3916 6204或3916 6201。

據悉，研訊有逾30名證人，主要是前年6月15日事發當天與梁凌杰最接近的人，包括在現場處理事件的消防員和警員，當中也有警方談判專家。此外，證人亦包括太古廣場的職員。法醫也會上庭作供，但不會傳召精神科醫生。

民主黨議員鄺俊宇當天亦曾到太古廣場處理事件，惟目前未被列為證人。死因研訊主任表示，任何認為能提供合適證供的人，都可聯絡法庭，法庭不會排除任何人。

案件的有利害關係人士或組織包括警務處處長、消防處處長、太古廣場、太古廣場的保險公司，還有事發時在太古廣場設置棚架的工程公司。

【案件編號：CCDI481/19】

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