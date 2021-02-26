浸會大學突然取消原定下星期一（3月1日）於校內舉行的世界新聞攝影展。攝影展籌委會今午在Facebook專頁公佈消息，並表示遺憾。

展覽原定於3月1日至21日於浸大顧明均展覽廳舉行，帖文未有提及浸會取消展覽的原因。浸大回覆查詢時則指，經詳細考慮校園安全、保安和維持防疫措施等因素後，認為現時並非合適時間在校園內舉辦該展覽，公眾可以在網上欣賞展覽原本的展品。

該展覽獲獎作品包括記錄2019年反修例運動相片，展覽去年9月於澳門舉行一星期後，突然宣佈提早閉幕。

展覽原定3月1日至21日於浸大顧明均展覽廳舉行。攝影展籌委會今午（26日）在Facebook專頁發文，指合作場地浸會大學在原定舉辦日期前3日取消展覽。帖文未有提及對方取消的原因，但稱在港團隊過去一年致力於展示最好的視覺新聞，以彰顯新聞自由的重要性，表示為香港、為協助展覽的所有人感到遺憾。

荷蘭駐港領事館為贊助商

展覽的主要贊助商、荷蘭駐港總領事館在Facebook專頁發文表示，對展覽被取消表示失望。帖文內亦提及，展覽能提醒公眾新聞自由和獨立，對維持社會的穩定和彈性至關重要。

香港攝影記者協會晚上發聲明，對浸大決定表示極度失望。聲明指，主辦機構早在接近一年前已開始籌備，惜浸大卻在原定展覽開幕前3天才突然以安全風險為由取消展覽。

協會指，從主辦機構給該會的信件中提及，有一篇報道指該次展覽內有關2019香港示威的照片「鼓吹暴力」及「美化暴徒」，故浸大取消展覽。協會憂慮若此屬實，浸大做法將助長院校自我審查及滅聲的風氣，甚至令香港新聞自由以及出版自由的空間進一步收窄，情況令人憂慮。

協助籌辦者指浸大高層決定取消

協助籌辦展覽的浸大新聞系高級講師Robin Ewing表示，取消展覽的決定是由大學「最高層」昨晚（星期四）開會後作出，校方交代原因時僅如新聞稿一般，稱是出於「校園保安」考慮，而協助籌辦的新聞系卻沒有獲邀出席會議。

她稱自己花了超過一年時間，非常努力籌備，「我曾非常期待讓我的學生、讓香港人有機會看到這個展覽」，結果被通知活動要取消，感到十分失望。Ewing估計是因近日網上有文章批評浸大舉行該展覽，而令管理層擔憂校內出現示威。

左媒曾斥攝影展圖「美化暴徒」

親建制網媒《點新聞》周一（22日）發表一篇題為「浸大擬辦『煽暴』攝影展」的文章，內容稱攝影展或會展出「前年香港『黑暴』期間的圖片，企圖美化暴徒，再度挑起仇警情緒」，又指雖然未知是否會在展覽中看到拍攝該些相片的法新社記者Nicolas Asfouri的全部作品，「但展覽還是有煽動仇恨的訊息」。

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