【本報訊】前年11月連日三罷，兩男被控在大埔參與非法示威，案件昨續審。被控無牌管有已使用催淚彈小彈頭的被告出庭自辯，指示威運動史無前例，故當天帶齊防毒面具等用品，打算執拾催淚彈殼作紀念。主控官問他可有考慮從其他途徑取得彈殼，裁判官陳炳宙覺得提問不合理，調侃謂：「你想走私定咩呢？如果有得賣，你話畀後面案件主管聽，即時被拉㗎。」着被告不用回答。

辯方昨呈上照片，顯示次被告巢廷堅（27歲）有收藏火繩槍及日本軍刀的嗜好。巢供稱當時示威持續多月，想執拾催淚彈殼或彈頭作裝飾，當日準備好防毒面具，用衣物圍頸以免被煙刺痛，又預備手套及水袋，以防撿取彈頭時灼傷。

被告指欲執拾作裝飾

前年11月13日晚他用膳後前往太和路，聽到槍聲，見到聚集，遂於警察防線外執拾彈殼。主控質問巢撿取彈殼或彈頭的目的，巢稱示威運動史無前例，數十年後再回看，具有歷史意義。主控問巢可有考慮從其他途徑獲取彈殼，陳官忍不住調侃，旁聽市民哄堂大笑。主控另問巢是否見到防暴警即逃跑，並指巢遭制服時曾反抗，巢稱是正常自然反應。

巢和17歲蘇姓西廚學院男學生同被控參與非法集結和違反蒙面法，蘇另被控非法管有士巴拿、鉗和索帶，巢則另涉無牌管有彈藥，即四個催淚煙彈小彈頭。主控昨指，巢撿取的是小彈頭而不是彈殼，辯方指巢沒專業知識分辨，陳官則說「佢可以話唔知㗎」，巢隨即答「唔知」。

結案陳詞時，巢的大律師指巢路過現場乃自招嫌疑，但有合理目的。蘇的大律師則指，年輕人戴面罩擋煙，從旁觀察難得一見的世紀場面，並非不合理；警員制服蘇用了不必要武力。案件下月30日裁決。

案件編號：FLCC914/20