警方於上月初清晨大搜捕53名民主派人士，指控他們參與或組織民主派「35+」初選涉違反港版國安法中顛覆政權罪，2月10日所有人都順利續保。惟今早，多名被捕人陸續收到警方通知，要求他們將原定於4月的續保報到，提前到本周日（28日），估計50多位被捕者已全部被通知要提前報到。有被捕人透露，警方要求他們帶同保釋紙，明言續保當日「有機會做啲動作」，亦有不少被捕者相信屆時將會被落案起訴。

初選發起人戴耀廷在Patreon指，相信獲繼續保釋的機會不大，他會以進入曠野的心態面對牢獄的日子，仍有平安，日後會透過家人把自己想法與大家分享，望有一天能與大家相見。

盛傳北京將整肅香港選舉制度，消滅反對聲音，同時港澳辦主任夏寶龍日前才羅列多項「愛國者」條件，強調在香港特區架構中，身處重要職位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。另一邊廂，港府本周二推出區議員宣誓要求，修例設立正面及負面清單，表明自決、全民公投、全民制憲被視為港獨主張、「無差別反對」政府議案意圖要脅政府都會被DQ參選資格5年。今次要求53名被捕人提早報到，外間相信是執行「愛國者治港」方針的第二步，為阻止泛民參選鋪路。

林卓廷收自稱國安處人員來電指周日進行「新嘅調查」

參與新東初選被補的民主黨前立法會議員林卓廷，公開他收到警方通知的片段。片中一名自稱姓陳、屬國安處A組警員的人來電，要求林於周日下午2時到田心警署，進行「新嘅調查」。林卓廷多番要求對方提供方法，以核實其為國安處警員，但該陳姓男士未能提供，只稱林有懷疑的話，可以「用你嘅方法」去證實。同時，該陳姓男子向林確認，周日當天他要進行會面錄影調查，而不是續保。

同樣參與新東初選被捕，兼且就前年7.1立法會事件再以暴動罪被拘捕的鄒家成今日稱，收到國安處通知，後天要就「顛覆國家政權罪」到青衣警署報到外，下月24日要就暴動罪到警署報到。

梁晃維預計將被通宵扣留

參與超區初選的荃灣區議員岑敖暉也向傳媒表示，「收到國安處通知，28號兩點鐘提早報到」，估計屆時會被落案起訴；參選港島區的東區區議員鄭達鴻則透過社交網站表示，2月28日續保時「預計將會落charge（落案起訴）」，另一被捕人士、中西區區議員梁晃維更預計，自己將會被通宵扣留，到下周一（3月1日）被押上法庭正式落案起訴。有被捕人則表示，今次要提早報到，與警方打算進一步調查和落口供有關。

民主黨前立法會議員尹兆堅也向《蘋果》表示，提前續保令人覺得奇怪和不尋常，預料會有再被捕或被正式檢控之可能。他形容，「前路茫茫，生死未卜」，但在他們有機會被檢控的同時，有大量手足身陷囹圄，故「沒有害怕和退縮的資格」，呼籲香港人要「持守信念，保重，加油」。

楊雪盈：已作最壞打算可能被即時還押

參與港島初選被捕的灣仔區議會主席楊雪盈指，「剛收到警方電話通知，就35+案，提前今周日下午2時到警署報到」。楊指，報到時間比原定4月8日提早逾一個月，但警方未有透露原因和詳情。她說，暫時未能評估警方用意，會以平常心面對，但已作最壞打算可能被即時還押。

區諾軒嘆周日為結婚紀念日

有份協調初選的前立法會議員區諾軒則慨嘆，2月28日本為他與太太的結婚紀念日，「我好多謝呢個世界有那麼好的家人、朋友一直支持我，使我33年嚟安穩而幸福，係我對唔住你哋，比（畀）唔到幸福大家。」林景楠則貼在社交媒體貼上家人合照，表示不受訪：「面對迫害和不公義，我已無能為力。剩餘的時間，我只想陪伴家人。」呼籲「香港人加油！」

表明反對攬炒的香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文也被要求提早報到，他向《蘋果》表示，今日接獲國安處通知是於本周日提早報到，地點是灣仔警署，他原先也是4月8日才報到。他續指，上次被警方拘捕時已有心理準備，隨時被落案檢控，至今都無後悔參加初選，又批評政府無所不用其極打壓，只顯示政府容不下任何與政府立場相反的聲音。

初選發起人戴耀廷回覆《立場新聞》時也確認，警方已要求他提早報到。據了解，參與衞生服務界初選的醫管局員工陣線余慧明、參與九龍西初選的社民連岑子杰、民主黨合共7名參選人、公民黨、協調初選鍾錦麟等都收到相關電話，相信52人都被提早續保報到。

另外，在民主派初選大搜捕事件中，被警方要求協助調查的香港民意研究所主席鍾庭耀稱，他與研究所副行政總裁鍾劍華均沒有在事件中被捕，今日警方亦沒有再要求協助調查。

鍾庭耀續指，警方早前檢走了民研部份電腦，影響到民研工作。民研已入稟要求警方交還受法律專業保密權保障的資料和新聞材料等，並要求法庭頒令禁止警方檢視有關資。律政司於本周一要求延長答覆期28天，民研則不願延長，並向律政司提出在不再押後下，可答應律政司要求，而最終雙方同意延長21天，不過律政司有需要時可再申請延長。

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