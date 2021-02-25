【本報訊】預算案首度披露高達80億的「維穩費」開支，但政府拒透露80億用途，若以該80億撥款與其他部門今年開支預算比對，不但大幅多於不同部門開支增幅，更差不多等於消防處全年預算、等同司法機構三年的開支，若換算成民生項目，等於每區可安裝逾3,100支智能橙柱、或向16萬人提供半年失業援助金。事實上不少國家的國安開支均有分項支出，非如香港只有一個總數。

以香港人口748萬人計算，80億元意味每名港人各自承擔逾1,000元國安開支，若按之前政黨建議為失業人士提供半年、每月約8,000元的短期失業援助金計算，相信逾16萬人可受惠；假如換算成曾被質疑有監控功能的智能橙柱，按政府資訊科技總監辦公室曾公開平均每支成本約14萬元計，80億足夠全港更換57,142支。

假若拿80億與今年部門開支增幅比較，連針對抗疫的衞生署，撥給預防疾病的開支升幅也只有74億元，而社會福利署預留安老服務及康復服務的開支共247億元，維穩費等同三分一安老及康復服務開支。若再與紀律部隊最新開支預算比較，有三萬人的警隊開支為250.6億港元、一萬人編制的消防處預算為79億港元、海關為53.9億、懲教署開支為47億，「維穩費」開支只低於警隊。

英有公開國安開支「機密」

財政司長陳茂波早前辯稱，「在很多不同地方，涉及國家安全的開支也是機密資料」，但以英國國安部門開支為例，網上資料顯示，英政府每年向國會提交財政報表，清楚列出多個國安部門支出，當中更包括員工開支、購買商品和服務、貨品和服務引致的收入、租金支出等。英國政府表明，因應國安原因，不能全數披露賬目細節，不過有關賬目會經過核數，並會向公眾公開。

曾任廉政公署調查主任的民主黨前議員林卓廷直指，港府拒披露細節做法離奇，舉例警方和廉署每年都會進行機密調查行動，但同樣需要向立會交代開支詳情，他指難估計80億元去向，「80億係好大筆錢，佢可以買個系統全面監控又得，估唔到」。