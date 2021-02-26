七旬花王光顧快餐店，結識輕度智障的妙齡女子，首次相約出街飲茶後帶女方到時鐘酒店，提出幫女方赤裸按摩舒緩疲倦，其間非禮女方，包括用陽具接觸女方私處，最後因女方反對而停止。花王稱不知對方智障，但承認非禮罪。裁判官今判刑透露，事主因案件而抗拒異性，甚至包括她的父親，直接影響父女關係，考慮所有情節後，判被告入獄14個月。

被告蘇永標（72歲）最初被控強姦罪，及後他獲改控並承認一項非禮罪。辯方求情指，被告一生勤勞，是個愛護家人的丈夫和父親，為犯案深感後悔和羞恥，家人都為他求情。他第一時間認罪，令事主X毋須尷尬作供。

辯方又指，X外表看來與一般人無異，被告案發時不知道X是智障。被告沒使用暴力，雖然X最初表示不願親密接觸，被告一度無視，但隨後被告進一步的侵犯動作，也需要雙方配合。最終被告因X不願意而住手，其間有使用安全套。

辯稱原先只想按摩 及後不能自制

案發於前年6月5日，當時被告69歲，X是23歲。X輕微智障，智商為59，屬法例定義的精神無行為能力人士。X在連鎖快餐店打工，被告是食客。前年5月相識後，二人曾用電話聊天。案發當天首次相約外出。裁判官劉淑嫻指被告用利誘手段，請X飲茶後帶她到荃灣的酒店，聲稱用嬰兒油為X按摩，令X就範。

案情續指，二人上酒店後，被告請X脫衣以便按摩，雙雙脫光衣服。及後被告摸和吻X的胸部和下體，X說不要，被告再用陽具接觸X的私處3秒。X再表示不願意，被告便停手。其後被告送X回家，X向母親透露與男人到酒店按摩，母親報案。

法庭早前索閱X的創傷報告，沒診斷出心理問題，但有某程度精神創傷，抗拒異性，對年長男性感到不安，包括她的父親，家庭關係受影響。

至於被告的背景報告指，他並無不良嗜好，平時以釣魚種植為樂，15年前身體出問題，之前一直與妻子有正常性生活，沒有精神問題或性癖好。據被告自言，他本來只想幫X按摩，惟不能自制，因而犯案。

【案件編號：WKCC2587/19】

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